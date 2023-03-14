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Киноафиша Новости Дуэйн Джонсон высказался об уходе Генри Кавилла из киновселеной DC после камео в «Черном Адаме»

Дуэйн Джонсон высказался об уходе Генри Кавилла из киновселеной DC после камео в «Черном Адаме»

14 марта 2023 13:44
Дуэйн Джонсон высказался об уходе Генри Кавилла из киновселеной DC после камео в «Черном Адаме»

Актер привел спортивную метафору.

«Черный Адам» должен был заложить почву для новой серии фильмов, в которых бы появились Супермен в исполнении Генри Кавилла и персонаж Дуэйна Джонсона, однако из-за смены руководства DC на амбициозном плане пришлось поставить крест. В ходе 95-й церемонии «Оскар» Джонсон в интервью Variety сказал по этому поводу:

«Когда мы снимали «Черного Адама», я и все остальные вложили в этот проект все силы. Мы старались как могли, окружили себя лучшими людьми и сделали все возможное, чтобы создать отличное кино. Наша зрительская оценка была под 90 баллов. Критики, конечно, нанесли свой удар, но это в порядке вещей. Представьте, что у вас есть профессиональная футбольная команда, где ваш квотербек выигрывает чемпионаты, а ваш главный тренер — чемпион, но затем приходит новый владелец и говорит: «Не мой тренер, не мой квотербек. Я пойдут иным путем с кем-то новым».

Джонсон ссылается на Джеймса Ганна и Питера Сафрана, решивших устроить полную перезагрузку киновселенной DC. Сейчас Ганн пишет сценарий новой картины о Супермене во главе с более молодым актером. Будущее героя Джонсона еще окончательно не решено, но он точно не будет участвовать в первой главе обновленной киновселенной DC, получившей название «Боги и монстры».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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