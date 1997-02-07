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Куинтесса Суинделл
Quintessa Swindell
Киноафиша
Персоны
Куинтесса Суинделл
Куинтесса Суинделл
Quintessa Swindell
Дата рождения
7 февраля 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
Пациенты
(2008)
7.8
Черный Адам
(2022)
7.7454543
Тихий садовник
(2022)
7.4
Фильмография Куинтесса Суинделл
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Фантастика
Год
Все
2022
2021
2019
2008
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актриса
6
7.7
Черный Адам
Black Adam
боевик, фантастика
2022, США
Билеты
7.4
Тихий садовник
Master Gardener
триллер
2022, США
5.7
Поколение Вояджер
Voyagers
фантастика, триллер
2021, США
7.2
Эйфория
драма, криминал, триллер
2019, США
5.7
Воровки
драма, комедия
2019, США
7.8
Пациенты
драма
2008, США
Новости о Куинтесса Суинделл
В новом трейлере «Черного Адама» показали суперзлодея Саббака
«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис
Дуэйн Джонсон и все-все-все: доступны новые кадры из «Черного Адама»
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