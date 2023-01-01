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Черный Адам Черный Адам
Киноафиша Фильмы Черный Адам Черный Адам, 2022: актеры и роли
Black Adam Черный Адам 2022 / США
7.0 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Черный Адам, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра Хауме Кольет-Серра Jaume Collet-Serra
В ролях
Дуэйн Джонсон Дуэйн Джонсон Dwayne Johnson Сара Шахи Сара Шахи Sarah Shahi Элдис Ходж Элдис Ходж Aldis Hodge Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan Ной Сентинео Ной Сентинео Noah Centineo Куинтесса Суинделл Куинтесса Суинделл Quintessa Swindell
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