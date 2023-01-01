Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тигр 3"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Черный Адам
Черный Адам, 2022: актеры и роли
Black Adam
Черный Адам
2022 / США
Смотреть трейлер
7.0
Оцените
73
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Черный Адам, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Jaume Collet-Serra
В ролях
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Сара Шахи
Sarah Shahi
Элдис Ходж
Aldis Hodge
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Ной Сентинео
Noah Centineo
Куинтесса Суинделл
Quintessa Swindell
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали
Никто не обратил внимание: почему Полищук почти всегда сидела в «Моей прекрасной няне»
33 несчастья: от участи маленькой звездочки советского кино волосы дыбом
Умер из-за «Семнадцати мгновений весны»: мурашки по коже от случившегося с советским актером
Самое популярное русское имя: иностранцы постоянно называют детей в честь этого выдающего мужчины
Тест: кто из героев Disney сыграл бы вас в фильме о вашей жизни?
Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»
У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии
А думали, что бездетный: у Меньшикова есть взрослая «дочь» от известной актрисы (фото)
В эти даты рождаются невероятно мудрые женщины: проверьте, есть ли вы в списке
Французские астрологи назвали самый одинокий знак Зодиака
Даже Клеопатра так делала: этим диким способом предохранялись в Древнем Египте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить