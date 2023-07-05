В своей версии «Носферату» режиссер Роберт Эггерс намерен превзойти свои способности

Режиссер Роберт Эггерс сейчас воплощает свою заветную мечту — занимается производством ремейка «Носферату». В отличие от своих предыдущих двух проектов, «Ведьмы» и «Маяка», новая версия вампирской классики задумана более масштабной и сложной постановкой, поэтому он рад, что перед готическим хоррором он снял дорогостоящий мифологический экшен «Варяг». Именно благодаря работе над фильмом с Александром Скарсгардом он получил необходимый опыт съемок. Откровениями кинематографист поделился в беседе с журналом Empire:

«Я пытаюсь выйти за рамки своих возможностей. Как и всегда, съемки были тяжелыми <...> Я очень рад, что сначала взялся за «Варяга», потому что он позволил мне значительно вырасти в профессиональном ключе. Размышляя об исходном плане производства «Носферату», когда проект только запускался, я полагаю, что как-нибудь да справился бы, но сложно отделаться от мысли, что это не был бы в итоге провал».

Съемки «Носферату» проходили в Праге и уже завершились. Сейчас Эггерс занимается постпроизводством. В фильме сыграли Лили-Роуз Депп («Кумир»), Билл Скарсгард («Оно»), Николас Холт («Ренфилд»), Аарон Тейлор-Джонсон («Крэйвен-охотник»), Эмма Коррин («Корона»), Уиллем Дефо («Тень вампира»), Ралф Айнесон («Игра престолов») и Саймон Макберни («Всевидящее око»).

Действие разворачивается в Германии XIX века. Главная героиня — молодая девушка Эллен Гуттер (Депп), женатая на агенте по недвижимости Томасе (Холт). Однажды последний пересекается со зловещим графом Орлоком (Скарсгард), являющимся древним трансильванским вампиром. В дальнейшем кровопийца становится одержим Эллен.

Премьера «Носферату» состоится в 2024 году.