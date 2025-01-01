«Монолог фармацевта» и еще 6 аниме, которые особо отличились в 2025 году: упускать их ни в коем случае нельзя

Если детективы на НТВ уже надоели, включайте эти новинки: 3 российских сериалов 2025 года

«В нашей стране все тащат на себе женщины»: в новом сериале «Хай, систерс» этого не скрывают

Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери

«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны

Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»

$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов

«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз