Балерина
– Действие происходит параллельно с событиями фильма «Джон Уик 3». По сюжету профессиональная балерина Ева Макарро (Ана де Армас), одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик — легендарный киллер, известный в преступном мире под псевдонимом Баба-яга.
События фильма разворачивается между третьей и четвёртой частями «Джон Уика».
Сюжет повествует о девушке, любящей бальные танцы, по имени Ева Макарро, у которой 12 лет назад убили отца, а её определили в действующий нью-йорксий клан профессиональных наёмных убийц «Руска Рома» под прикрытием русской балетной школы.
По прошествии 12-ти лет, после долгой и тяжкой подготовки, Ева превращается в машину смерти или Кикимору, что должно многим внушать страх.
Однажды Ева, увидев у очередной жертвы татуировку на руке, вспоминает, что такую же видела в детстве у убийцы отца. Тогда девушка сбегает из дома, выясняет клан убийц отца и отправляется на север, в горы, в местечко Элькастильо, чтобы найти и расквитаться со всеми кто причастен к убийству единственного любимого человека.
В основном фильм «Балерина» - это лютый экшен с драками и перестрелками, взрывами и погонями, поставленными на самом высоком уровне. Конечно присутствует и драматическая составляющая, особенно в начале картины. В целом, действия на экране, не дают расслабиться даже на минуту, а наоборот, заставляют глубже вжаться в кресло и наблюдать за происходящим, открыв рот и затаив дыхание.
Со спецэффектами мастера так же постарались. Про шоу с огнемётами я вообще молчу.
Жаль, что самого Джона Уика в роли Киану Ривза, было не так много, как хотелось. Хотя так и говорили, в этом фильме у него только второстепенная роль.
Финал, можно сказать, вполне логичный. Но крайняя сцена перед титрами тонко намекает на продолжение, которое может выйти, а может и нет. Хотя, на мой взгляд, оно не нужно, всё и так ясно, понятно.
Подытоживая написанное выше, «Балерина» — это вполне приличный и крутой боевик, который пострадает только, если затеряется в тени самого «Джона Уика», одной из лучших современных франшиз Голливуда.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
Не тратьте деньги.
После многих лет тяжёлой подготовки Ева превращается в опасного бойца, известного как Кикимора, чьё имя должно внушать страх. Однажды, увидев у жертвы татуировку, которая напоминает ей о убийце отца, Ева сбегает из дома. Она выясняет, кто причастен к убийству, и отправляется в место под названием Эль кастильо в горах на севере, чтобы расквитаться со всеми виновными.
Это интенсивный боевик с множеством драк, перестрелок, взрывов и погонь. В фильме также есть драматическая составляющая, особенно в начале. Спецэффекты выполнены на высоком уровне, единственно не правдоподобная была сцена с огнемётами мне она не понравилась где вы видели чтобы стекло не плавилось от огня.Понравилась сцена борьбы Евы с коньками.Одно не дает мне спокойно понять как она одна перебила вс. секту если их с детства обучают - нелогично. Она не Уик...
1.Роль Джона Уика и его действия: решение Уика не убивать Еву и нарушить договор может быть интерпретировано как проявление человечности или особой связи с героиней. Возможно, это намёк на то, что даже в мире наёмников есть место для исключений из правил. Фраза о том, что он оставил её в живых, может предвосхищать важную роль Евы в будущих событиях.
2.Технические недочёты: такие моменты, как «небронированный» Range Rover или отсутствие крови на коленях Евы, могут быть восприняты как компромиссы в пользу зрелищности. В «Балерине» акцент сделан на динамичные сцены, возможно, в ущерб реализму. Это может быть также связано с ограничениями бюджета или творческим видением создателей.
3.Сравнение с «Джоном Уиком»: во франшизе о Уике мир тщательно проработан, с чёткими правилами и атмосферой. В «Балерине» же акцент смещён на экшен, что приводит к некоторым логическим пробелам. Создатели, вероятно, стремились быстрее раскрыть историю Евы, но при этом потеряли в глубине проработки её мотиваций и мира.
В итоге «Балерина» представляет собой попытку сочетать дань оригиналу с созданием чего-то нового. Хотя фильм и содержит логические провалы, его зрелищные сцены делают его ярким, но несовершенным спин-оффом. Если в продолжении будут раскрыты связи между Евой и Уиком, а также углублена роль Евы в мире кланов, это может исправить ситуацию.
В целом, «Балерина» — это качественный боевик, который может пострадать, если останется в тени франшизы «Джон Уик». Моя оценка 7.8 из 10 балов. Всем советую сходить и посмотреть эту франшизу.
Создатели продолжают качать бабло из преданных хомячков, воодушевившись "своей собственной франшизой" (хотя заимствований - тома на три хватит, одна "Коломбиана" чего стоит) и не забывая повестку дня на тему "Black Lives Matter". При чем вся эта шумная возня подается с таким серьезным апломбом и пафосом, что начинает трещать по швам вся "драматургия": лично я после слов одной из черных героинь-наставниц ("меня зовут Ноги") просто решительно не мог на все без улыбки глядеть. А бедняга Брюс Уиллис просто позавидовал бы фантастической неуязвимости бывшей носительницы пуантов, на которой не то что царапины не приживаются, а даже одежда не рвется.
В обчем, сопереживать некому, а от обилия однотипных схваток глаза сами начинают искать на руке часы. Скучно.
Девушка 45 килограмм, раскидывает в разные стороны мужков убийц под центнер.
Море крови, бессмысленных убийств.
Сюжет банален, Никита Бессона, Коломбина, и т. д.
Ну посмотрел, эмоций ноль..
И Фсë в таком духе. Потеха...
Аня играет очеень посредственно...
Авторизация по e-mail