Балерина - второй дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Балерина. Второй дублированный трейлер

Балерина. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 2 апреля 2025
Балерина – Действие происходит параллельно с событиями фильма «Джон Уик 3». По сюжету профессиональная балерина Ева Макарро (Ана де Армас), одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик — легендарный киллер, известный в преступном мире под псевдонимом Баба-яга.
Амин Алиханов 30 марта 2025, 08:44
Жду фильма
30 марта 2025, 08:44 Ответить
Alesander Velichko 11 мая 2025, 08:24
С Большим нетерпением
11 мая 2025, 08:24 Ответить
User 5 июня 2025, 06:21
Хороший фильмец
5 июня 2025, 06:21 Ответить
besyara333 5 июня 2025, 15:43
Ожидания не оправдались....😉
5 июня 2025, 15:43 Ответить
Константин К 6 июня 2025, 00:25
Фильм полная феминисткая шляпа
6 июня 2025, 00:25 Ответить
Артём Антоневич 6 июня 2025, 22:25
Рекомендую! Чуть слабее частей с Джоном Уиком, но Анна де Армас просто умница
6 июня 2025, 22:25 Ответить
Comon 7 июня 2025, 01:37
Первая четверть фильма (просто детство-детство) - достаточно унылая, но по мере взросления - градус резко повышается до кипения сразу, а вторая половина фильма, ну можно сказать просто эпическая, при всем уважении к Нео - девушек пропускаем вперед: Ана де Армас справилась блестяще, хотя поначалу это не предвещало, но тут произошло попадание в образ. Клану превратил камео - в полноценную роль, поддал как следует брутальности. Вообщем, спин-офф удался! Фильм идёт два часа, и это хорошо
7 июня 2025, 01:37 Ответить
Weteran Mc 7 июня 2025, 04:17
Вчера состоялась премьера голливудского экшен боевика, спин-офф по вселенной «Джон Уика», фильм «Балерина» с Аной де Армас и Киану Ривзом в главных ролях. На самый первый сеанс этой киноленты я и направился.

События фильма разворачивается между третьей и четвёртой частями «Джон Уика».
Сюжет повествует о девушке, любящей бальные танцы, по имени Ева Макарро, у которой 12 лет назад убили отца, а её определили в действующий нью-йорксий клан профессиональных наёмных убийц «Руска Рома» под прикрытием русской балетной школы.
По прошествии 12-ти лет, после долгой и тяжкой подготовки, Ева превращается в машину смерти или Кикимору, что должно многим внушать страх.
Однажды Ева, увидев у очередной жертвы татуировку на руке, вспоминает, что такую же видела в детстве у убийцы отца. Тогда девушка сбегает из дома, выясняет клан убийц отца и отправляется на север, в горы, в местечко Элькастильо, чтобы найти и расквитаться со всеми кто причастен к убийству единственного любимого человека.

В основном фильм «Балерина» - это лютый экшен с драками и перестрелками, взрывами и погонями, поставленными на самом высоком уровне. Конечно присутствует и драматическая составляющая, особенно в начале картины. В целом, действия на экране, не дают расслабиться даже на минуту, а наоборот, заставляют глубже вжаться в кресло и наблюдать за происходящим, открыв рот и затаив дыхание.
Со спецэффектами мастера так же постарались. Про шоу с огнемётами я вообще молчу.
Жаль, что самого Джона Уика в роли Киану Ривза, было не так много, как хотелось. Хотя так и говорили, в этом фильме у него только второстепенная роль.
Финал, можно сказать, вполне логичный. Но крайняя сцена перед титрами тонко намекает на продолжение, которое может выйти, а может и нет. Хотя, на мой взгляд, оно не нужно, всё и так ясно, понятно.

Подытоживая написанное выше, «Балерина» — это вполне приличный и крутой боевик, который пострадает только, если затеряется в тени самого «Джона Уика», одной из лучших современных франшиз Голливуда.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
7 июня 2025, 04:17 Ответить
valtoliver 7 июня 2025, 12:04
Редкостная ерунда. Хаос сменяющихся, банальных картинок. Так скучно мне не было никогда. \
Не тратьте деньги.
7 июня 2025, 12:04 Ответить
Rye Rihehxux 7 июня 2025, 13:32
Судя по отзывам шняга полная , посмотрю дома когда не будь
7 июня 2025, 13:32 Ответить
vikase96 8 июня 2025, 11:33
Фильм интересный . Актеры и спецэффекты 🔥.
8 июня 2025, 11:33 Ответить
Влад 8 июня 2025, 14:49
Фильм «Балерина» разворачивается между третьей и четвёртой частями «Джон Уик». В центре сюжета — история Евы Макарро, девушки, которая увлекается бальными танцами. Двенадцать лет назад её отца убили, а саму Еву определили в нью-йоркский клан профессиональных наёмных убийц «Руска Рома», который скрывается под прикрытием русской балетной школы.

После многих лет тяжёлой подготовки Ева превращается в опасного бойца, известного как Кикимора, чьё имя должно внушать страх. Однажды, увидев у жертвы татуировку, которая напоминает ей о убийце отца, Ева сбегает из дома. Она выясняет, кто причастен к убийству, и отправляется в место под названием Эль кастильо в горах на севере, чтобы расквитаться со всеми виновными.

Это интенсивный боевик с множеством драк, перестрелок, взрывов и погонь. В фильме также есть драматическая составляющая, особенно в начале. Спецэффекты выполнены на высоком уровне, единственно не правдоподобная была сцена с огнемётами мне она не понравилась где вы видели чтобы стекло не плавилось от огня.Понравилась сцена борьбы Евы с коньками.Одно не дает мне спокойно понять как она одна перебила вс. секту если их с детства обучают - нелогично. Она не Уик...
1.Роль Джона Уика и его действия: решение Уика не убивать Еву и нарушить договор может быть интерпретировано как проявление человечности или особой связи с героиней. Возможно, это намёк на то, что даже в мире наёмников есть место для исключений из правил. Фраза о том, что он оставил её в живых, может предвосхищать важную роль Евы в будущих событиях.
2.Технические недочёты: такие моменты, как «небронированный» Range Rover или отсутствие крови на коленях Евы, могут быть восприняты как компромиссы в пользу зрелищности. В «Балерине» акцент сделан на динамичные сцены, возможно, в ущерб реализму. Это может быть также связано с ограничениями бюджета или творческим видением создателей.
3.Сравнение с «Джоном Уиком»: во франшизе о Уике мир тщательно проработан, с чёткими правилами и атмосферой. В «Балерине» же акцент смещён на экшен, что приводит к некоторым логическим пробелам. Создатели, вероятно, стремились быстрее раскрыть историю Евы, но при этом потеряли в глубине проработки её мотиваций и мира.
В итоге «Балерина» представляет собой попытку сочетать дань оригиналу с созданием чего-то нового. Хотя фильм и содержит логические провалы, его зрелищные сцены делают его ярким, но несовершенным спин-оффом. Если в продолжении будут раскрыты связи между Евой и Уиком, а также углублена роль Евы в мире кланов, это может исправить ситуацию.

В целом, «Балерина» — это качественный боевик, который может пострадать, если останется в тени франшизы «Джон Уик». Моя оценка 7.8 из 10 балов. Всем советую сходить и посмотреть эту франшизу.
8 июня 2025, 14:49 Ответить
khaos11 8 июня 2025, 18:25
"Балерина" - это как наш русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Для искушенного зрителя сразу понятно, что данный спин-оффъ сделан в угоду смазливого личика Аннушки Де Армасушки и возможности продемонстрировать, какими еще предметами можно калечить и убивать людей (при чем зачастую без всякого повода).
Создатели продолжают качать бабло из преданных хомячков, воодушевившись "своей собственной франшизой" (хотя заимствований - тома на три хватит, одна "Коломбиана" чего стоит) и не забывая повестку дня на тему "Black Lives Matter". При чем вся эта шумная возня подается с таким серьезным апломбом и пафосом, что начинает трещать по швам вся "драматургия": лично я после слов одной из черных героинь-наставниц ("меня зовут Ноги") просто решительно не мог на все без улыбки глядеть. А бедняга Брюс Уиллис просто позавидовал бы фантастической неуязвимости бывшей носительницы пуантов, на которой не то что царапины не приживаются, а даже одежда не рвется.
В обчем, сопереживать некому, а от обилия однотипных схваток глаза сами начинают искать на руке часы. Скучно.
8 июня 2025, 18:25 Ответить
User 9 июня 2025, 23:53
Ну улётный фильм. Столько было напряжения 😄
9 июня 2025, 23:53 Ответить
Виталий Романченко 10 июня 2025, 19:01
Потешный фильмец.
Девушка 45 килограмм, раскидывает в разные стороны мужков убийц под центнер.
Море крови, бессмысленных убийств.
Сюжет банален, Никита Бессона, Коломбина, и т. д.
Ну посмотрел, эмоций ноль..
10 июня 2025, 19:01 Ответить
Сантьяго Навв 10 июня 2025, 23:51
Шик, блеск, красота... Получилось "Джон Уик в юбке"... Кстати ему самому тоже повоевать дали немного... А вообще интересно... Негра оживили...хорошо, не отличишь, как будто ещё до смерти с ним отсняли эпизоды для будущего фильма... Драка на ручных огнеметах ващпе шик... Финал оставили на продолжение...хотя я не уверен что оно нужно. Законченная история так то. Короче я доволен. Берите сына и устраивайте себе киносеанс.
10 июня 2025, 23:51 Ответить
Maria Remark 11 июня 2025, 13:43
Ужасно скучно, персонажи плоские, не раскрываются, сопереживать некому, цели героини до конца не ясны, один из худших фильмов которые удалось увидеть в кинотеатре, в двух словах можно было бы описать фильм как случайная нарезка боевых схваток, в которых героиню могут пырнуть ножом несколько раз, проломить череп, но у нее лиш капля крови на макияже появится, ведь она терминатор 🤩
11 июня 2025, 13:43 Ответить
Alexander Pambukhchyan 18 июня 2025, 22:49
Исправьте длительность фильма! Мне пришлось уйти до конца фильма чтоб успеть на встречу, потому что вы почти на 30 минут ошиблись!
18 июня 2025, 22:49 Ответить
Олег 22 июня 2025, 21:47
Ее кидают об стену со льдом, с ноги, она падает с немыслимой высоты , а у нее даж макияж не потек. Да ну ладна вам! Не понравилось, слишком все предсказуемо
22 июня 2025, 21:47 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:02
в ответ на сообщение besyara333 от 5 июня 2025, 15:43
Не любите балет? 😁
25 июня 2025, 23:02 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:02
в ответ на сообщение User от 5 июня 2025, 06:21
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
25 июня 2025, 23:02 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:02
в ответ на сообщение Константин К от 6 июня 2025, 00:25
Не каждый фильм, где женщина центральный персонаж - феминистская шляпа 😉
25 июня 2025, 23:02 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:03
в ответ на сообщение Weteran Mc от 7 июня 2025, 04:17
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
25 июня 2025, 23:03 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:07
в ответ на сообщение Comon от 7 июня 2025, 01:37
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
25 июня 2025, 23:07 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:08
в ответ на сообщение Олег от 22 июня 2025, 21:47
Таков жанр экшена 😉
25 июня 2025, 23:08 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:09
в ответ на сообщение Виталий Романченко от 10 июня 2025, 19:01
Не стоит оценивать такие фильмы с точки зрения реализма. Да и масса не всегда решает 😎
25 июня 2025, 23:09 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:13
в ответ на сообщение Сантьяго Навв от 10 июня 2025, 23:51
у таких героев спокойной жизни не бывает, поэтому продолжение не заставит себя долго ждать 😎
25 июня 2025, 23:13 Ответить
Виктор Делюкс 26 июня 2025, 16:07
Ничего кроме экшона. Одни драки и перестрелки
26 июня 2025, 16:07 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июня 2025, 23:53
в ответ на сообщение Виктор Делюкс от 26 июня 2025, 16:07
Такова задумка 🙈
28 июня 2025, 23:53 Ответить
sasha987v 14 июля 2025, 16:23
Отстойный фильм
14 июля 2025, 16:23 Ответить
Анна Зиновьева 16 июля 2025, 14:25
Господи, какая чушь. Испанский стыд
16 июля 2025, 14:25 Ответить
Виталий Романченко 16 июля 2025, 17:53
40 килограммовая девушка крошит огроменных мужиков-убийц. Направо и налево.
И Фсë в таком духе. Потеха...
Аня играет очеень посредственно...
16 июля 2025, 17:53 Ответить
Виктор Куликов 17 июля 2025, 01:30
Для кого это снято? Для приматов с Душанбе? Просто шляпа.
17 июля 2025, 01:30 Ответить
Вася Куралесов 27 июля 2025, 06:58
Вцелом фильм понравился но есть минус роль главной героине дали не той актрисе нет против Аны де Амос я не чего не имею хорошая актриса но это не её роль особенно в драке с Киану Ривз блин такое было впечатление что Джон Уик дерётся с ребёнком моё мнение что роль главной героини отлично бы подошла Кейт Бекинсейл фильмы такого жанра это её тема
27 июля 2025, 06:58 Ответить
spmarka 27 июля 2025, 18:55
Прекрасно!!!!!
27 июля 2025, 18:55 Ответить
User 28 июля 2025, 11:37
Огонь
28 июля 2025, 11:37 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:18
в ответ на сообщение sasha987v от 14 июля 2025, 16:23
Жаль, что фильм вас не впечатлил 😞
31 июля 2025, 17:18 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:21
в ответ на сообщение Виталий Романченко от 16 июля 2025, 17:53
Вес не имеет значения 😎
31 июля 2025, 17:21 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:22
в ответ на сообщение Вася Куралесов от 27 июля 2025, 06:58
Спасибо за ваше мнение! Здорово, что фильм в целом зашёл, а по поводу кастинга — такие моменты всегда вызывают разные чувства, особенно когда сравниваешь с любимыми актрисами жанра.
31 июля 2025, 17:22 Ответить
7.4 Балерина
Балерина боевик, триллер, 2025, США
