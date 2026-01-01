Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Стэн и Олли Награды и номинации фильма Стэн и Олли

Награды и номинации фильма Стэн и Олли 2018

Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
