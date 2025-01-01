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Фильмы про Ирландию

Все 31 Онлайн
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Письма о любви
Письма о любви
драма 2024, Великобритания / Ирландия
6.0
Мелочи жизни
Мелочи жизни
драма, исторический 2024, Бельгия / Ирландия / США
6.0
Бедные-несчастные
Бедные-несчастные
мелодрама, фантастика, драма 2023, Ирландия / США
7.0
Клаустрофобы: Инсомния
Клаустрофобы: Инсомния
ужасы, триллер 2023, Ирландия
6.0
Клуб чудес
Клуб чудес
комедия 2023, Ирландия / Великобритания
7.0
Барбер
Барбер
криминал, драма, детектив 2023, Ирландия
5.0
Ее правда
Ее правда
драма 2022, США
7.0
Банши Инишерина
Банши Инишерина
драма 2022, Ирландия / Великобритания
8.0
Белфаст
Белфаст
драма 2021, Великобритания
6.0
По воле случая
По воле случая
комедия, драма, мелодрама 2021, Ирландия / США
6.0
Свидание с Эмбер
Свидание с Эмбер
комедия, драма, мелодрама 2020, Ирландия / Великобритания / Бельгия
7.0
Стойкая броня
Стойкая броня
криминал, драма 2019, Ирландия
6.0
Черный 47-й
Черный 47-й
драма, боевик, исторический 2018, Ирландия
6.0
Стэн и Олли
Стэн и Олли
драма, комедия, биография 2018, Великобритания / Канада / США
7.0
Сезон измен
Сезон измен
драма, мелодрама 2018, Ирландия
7.0
Иностранец
Иностранец
триллер, боевик 2016, США
7.0
Рок-н-рольщики
Рок-н-рольщики
комедия, мелодрама, мюзикл 2016, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Хулиганье
Хулиганье
комедия 2016, Ирландия
7.0
Чертовски симпатичен
Чертовски симпатичен
драма 2016, Ирландия
7.0
Бруклин
Бруклин
мелодрама, драма 2015, Ирландия / Великобритания / Канада
7.0
Фрэнк
Фрэнк
комедия, драма, детектив 2014, Великобритания / Ирландия
7.0
Песнь моря
Песнь моря
фэнтези, анимация, семейный 2014, Ирландия / Дания / Бельгия
8.0
71
71
военный, драма, боевик 2014, Великобритания
7.0
Дружба и никакого секса?
Дружба и никакого секса?
комедия, мелодрама, драма 2013, Канада / Ирландия
7.0
Голгофа
Голгофа
комедия, драма 2013, Великобритания
7.0
Филомена
Филомена
драма, мелодрама 2013, Великобритания
7.0
Щедрость Перье
Щедрость Перье
драма, комедия 2009, Великобритания / Ирландия
6.0
Голод
Голод
исторический, драма 2008, Великобритания
6.0
Ветер, который качает вереск
Ветер, который качает вереск
драма, военный 2006, Германия / Италия / Испания / Франция / Ирландия / США
7.0
Завтрак на Плутоне
Завтрак на Плутоне
комедия, драма 2005, Великобритания / Ирландия
7.0
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Фильмы про Ирландию, часто отражают богатую культуру, историю и традиции этой удивительной страны. Они могут погрузить зрителя в фольклор, мифы и легенды Ирландии, а также показать красивые пейзажи и атмосферу этой уникальной страны. Фильмы о Ирландии также могут исследовать темы национальной идентичности, борьбы за независимость, религии, а также семейных ценностей и межличностных отношений. Они позволяют зрителям увидеть неповторимый образ Ирландии, оставляя живое впечатление и побуждая задуматься о этой удивительной стране.

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