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J'accuse / The Dreyfus Affair / An Officer and A Spy

Офицер и шпион, 2019

2019 / Франция
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Новый фильм Романа Полански, основанный на реальных событиях
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Сюжет фильма отслеживает развитие резонансного французского судебного процесса. В декабре 1894 года капитан французской армии Альфред Дрейфус был обвинен в передаче секретных бумаг германскому военному атташе на основании некоторого сходства почерков. Дрейфус был разжалован и обвинен на пожизненное тюремное заключение на острове Диабль.

Спустя несколько лет главный герой картины, полковник Мари-Жорж Пикар, становится новым начальником военной контрразведки Франции. Начиная вникать в ведомые отделом процессы, он вскоре натыкается на дело Дрейфуса и к собственному удивлению понимает, что тот невиновен. Однако высшие чины армии убеждены, что раскрытие истины отнимет авторитет Французской республики. Дело осложняется личной привязанностью Пикара: Дрейфус был одним из его курсантов в годы преподавания первого в Высшей военной школе.

Понимая, что военные чиновники силой заставят его замолчать, если потребуется, Пикар решает обратиться к совести нации, писателю Эмилю Золя. Вскоре их совместная деятельность всколыхнет дрейфусарское движение не только во Франции, но и по всему миру…

Фильм основан на одноименном романе Роберта Харриса. Харрис был вдохновлен на написание романа именно режиссером фильма Романом Полански, который давно питал большой интерес к делу Дрейфуса. Харрис продолжил роман, написав киносценарий той же истории под названием D специально для Полански. Это уже третья их совместная работа после картины «Призрак» и фильма «Помпеи», отмененного из-за забастовки актеров.

Несмотря на то, что действие происходит в Париже, съемки фильма были изначально предполагалось проводить в Варшаве по экономическим причинам. Производство было отложено после того, как Полански переехал в Польшу, а правительство США подало документы о его экстрадиции. Польское правительство в конечном итоге отклонило их, и к тому времени были введены новые налоговые льготы для французских фильмов, позволившие дешево снимать фильм в Париже.

Съемки начались 26 ноября 2018 года и завершились 28 апреля 2019 года. Фильм был спродюсирован киностудией “Légende Films” Алена Гольдмана, и распространен прокатной компанией “Gaumont”.

Оригинальное название фильма переводится как «Я обвиняю». Так называлась статья французского писателя Эмиля Золя по поводу дела Дрейфуса. Это открытое обращение в адрес президента республики обвиняло французское правительство в антисемитизме и предвзятости. Статья вызвала огромный ажиотаж по всему миру, а Золя был осужден на тюремное заключение. Он бежал в Англию и смог вернуться во Францию только через полтора года, уже после того, как главные виновники фальсификации дела Дрейфуса были раскрыты.

В 1977 году Полански был обвинен в совращении 13-летней американки, после чего долгие годы подвергался уголовным преследованиям и гонениям со стороны общества. Многие критики увидели в фильме параллель с жизнью режиссера: тот также утверждает, что стал жертвой предвзятости властей и фальсификации улик. Впрочем, впоследствии Полански обвиняли еще многие актрисы и модели, например, Шарлотта Льюис и Валентина Моннье. Еще большее количество деятелей кино высшего эшелона высказалось в поддержку Полански.

Фестивальные и прокатные премьеры фильма сопровождались множеством скандалов. Это связано с тем, что незадолго до выхода фильма Полански был в очередной раз обвинен в изнасиловании, теперь – французской моделью и актрисой Валентиной Моннье. В результате группы феминисток начали штурмовать и блокировать входы в кинотеатры во время сеансов фильма. Из-за этого режиссер и члены съемочной группы не смогли присутствовать на вручении Полански премии Сезар за лучшую режиссерскую работу. Впрочем, вряд ли им бы понравилось увиденное: после объявления победителя в зале раздалось лишь несколько вялых хлопков, а многие французские знаменитости покинули церемонию с гримасами отвращения на лицах.

У Полански есть в фильме камео: в сцене концерта он сидит в зале и наслаждается музыкой.

Сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус (Луи Гаррель) объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение — шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар (Жан Дюжарден) ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса — таинственная «секретная папка», якобы содержащая все необходимые доказательства. Пикару необходимо ее найти, чтобы доказать невиновность своего подопечного

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 февраля 2020
Премьера онлайн 16 апреля 2020
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Роман Полански
Роман Полански
В ролях
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Эмманюэль Сенье
Эмманюэль Сенье
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Все актеры и съемочная группа
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Офицер и шпион

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Париж. Январь 1895 года. Альфред Дрейфус признан виновным в государственном шпионаже, лишается военного звания и приговаривается к пожизненному заключению на Чертовом острове. На этом история могла бы подойти к концу, если бы не подполковник Жорж Пикар, бывший учитель предполагаемого шпиона. После судебных разбирательств, в которых ему досталась роль наблюдателя, он становится начальником одного из департаментов разведки. На новом месте в руки подполковника попадает странная телеграмма со…
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publica 6 февраля 2020, 21:50
Фильм "Офицер и шпион" глупо смотреть, как исторический фильм и тем более, как развлечение. Это притча.
Притча о том, что для разрушение… Читать дальше…
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:27
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30 апреля 2021 10:44
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