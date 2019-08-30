Офицер и шпион, 2019

Фильм основан на одноименном романе Роберта Харриса. Харрис был вдохновлен на написание романа именно режиссером фильма Романом Полански, который давно питал большой интерес к делу Дрейфуса. Харрис продолжил роман, написав киносценарий той же истории под названием D специально для Полански. Это уже третья их совместная работа после картины «Призрак» и фильма «Помпеи», отмененного из-за забастовки актеров.

Несмотря на то, что действие происходит в Париже, съемки фильма были изначально предполагалось проводить в Варшаве по экономическим причинам. Производство было отложено после того, как Полански переехал в Польшу, а правительство США подало документы о его экстрадиции. Польское правительство в конечном итоге отклонило их, и к тому времени были введены новые налоговые льготы для французских фильмов, позволившие дешево снимать фильм в Париже.

Съемки начались 26 ноября 2018 года и завершились 28 апреля 2019 года. Фильм был спродюсирован киностудией “Légende Films” Алена Гольдмана, и распространен прокатной компанией “Gaumont”.

Оригинальное название фильма переводится как «Я обвиняю». Так называлась статья французского писателя Эмиля Золя по поводу дела Дрейфуса. Это открытое обращение в адрес президента республики обвиняло французское правительство в антисемитизме и предвзятости. Статья вызвала огромный ажиотаж по всему миру, а Золя был осужден на тюремное заключение. Он бежал в Англию и смог вернуться во Францию только через полтора года, уже после того, как главные виновники фальсификации дела Дрейфуса были раскрыты.

В 1977 году Полански был обвинен в совращении 13-летней американки, после чего долгие годы подвергался уголовным преследованиям и гонениям со стороны общества. Многие критики увидели в фильме параллель с жизнью режиссера: тот также утверждает, что стал жертвой предвзятости властей и фальсификации улик. Впрочем, впоследствии Полански обвиняли еще многие актрисы и модели, например, Шарлотта Льюис и Валентина Моннье. Еще большее количество деятелей кино высшего эшелона высказалось в поддержку Полански.

Фестивальные и прокатные премьеры фильма сопровождались множеством скандалов. Это связано с тем, что незадолго до выхода фильма Полански был в очередной раз обвинен в изнасиловании, теперь – французской моделью и актрисой Валентиной Моннье. В результате группы феминисток начали штурмовать и блокировать входы в кинотеатры во время сеансов фильма. Из-за этого режиссер и члены съемочной группы не смогли присутствовать на вручении Полански премии Сезар за лучшую режиссерскую работу. Впрочем, вряд ли им бы понравилось увиденное: после объявления победителя в зале раздалось лишь несколько вялых хлопков, а многие французские знаменитости покинули церемонию с гримасами отвращения на лицах.

У Полански есть в фильме камео: в сцене концерта он сидит в зале и наслаждается музыкой.