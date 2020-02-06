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Офицер и шпион Офицер и шпион
Киноафиша Фильмы Офицер и шпион Отзывы о фильме «Офицер и шпион»
J'accuse / The Dreyfus Affair / An Officer and A Spy Офицер и шпион 2019 / Франция
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Офицер и шпион»

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Наша рецензия

Париж. Январь 1895 года. Альфред Дрейфус признан виновным в государственном шпионаже, лишается военного звания и приговаривается к пожизненному заключению на Чертовом острове. На этом история могла бы подойти к концу, если бы не подполковник Жорж Пикар, бывший учитель предполагаемого шпиона. После судебных разбирательств, в которых ему досталась роль наблюдателя, он становится начальником одного из департаментов разведки. На новом месте в руки подполковника попадает странная телеграмма со…

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publica 6 февраля 2020, 21:50
Фильм "Офицер и шпион" глупо смотреть, как исторический фильм и тем более, как развлечение. Это притча.
Притча о том, что для разрушение одной большой и способной на всё системы может быть достаточно одного честного человека.
И да, кому в голову пришла дикая идея перевода название фильма? Картину следует перевести прямо - я обвиняю!
#офицеришпион #кино
6 февраля 2020, 21:50 Ответить
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