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Париж. Январь 1895 года. Альфред Дрейфус признан виновным в государственном шпионаже, лишается военного звания и приговаривается к пожизненному заключению на Чертовом острове. На этом история могла бы подойти к концу, если бы не подполковник Жорж Пикар, бывший учитель предполагаемого шпиона. После судебных разбирательств, в которых ему досталась роль наблюдателя, он становится начальником одного из департаментов разведки. На новом месте в руки подполковника попадает странная телеграмма со…