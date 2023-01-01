Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Папы против мам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Офицер и шпион Офицер и шпион
Киноафиша Фильмы Офицер и шпион Офицер и шпион, 2019: актеры и роли
J'accuse / The Dreyfus Affair / An Officer and A Spy Офицер и шпион 2019 / Франция
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Офицер и шпион, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Луи Гаррель Луи Гаррель Louis Garrel Жан Дюжарден Жан Дюжарден Jean Dujardin Эмманюэль Сенье Эмманюэль Сенье Emmanuelle Seigner Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Оливье Гурме Оливье Гурме Olivier Gourmet
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши