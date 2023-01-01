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Офицер и шпион Офицер и шпион
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J'accuse / The Dreyfus Affair / An Officer and A Spy Офицер и шпион 2019 / Франция
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Офицер и шпион

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2019 Венецианский кинофестиваль 2019
«Серебряный лев» - Гранд-при жюри
Победитель
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