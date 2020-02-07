«Офицер и шпион»: Рецензия Киноафиши

Париж. Январь 1895 года. Альфред Дрейфус признан виновным в государственном шпионаже, лишается военного звания и приговаривается к пожизненному заключению на Чертовом острове. На этом история могла бы подойти к концу, если бы не подполковник Жорж Пикар, бывший учитель предполагаемого шпиона. После судебных разбирательств, в которых ему досталась роль наблюдателя, он становится начальником одного из департаментов разведки. На новом месте в руки подполковника попадает странная телеграмма со знакомым почерком. Именно таким было написано знаменитое письмо — главная обвинительная улика по делу Дрейфуса. Она становится лишь первой неподходящей деталью в его личном расследовании. Вот только чем ближе Пикар подбирается к правде, тем опаснее становятся противники, готовые в один миг обвинить бывшего союзника в сговоре с еврейским шпионом и освободить место в соседней камере.

В основу фильма легла книга Роберта Хариса «Офицер и шпион», с самого начала писавшаяся с прицелом на дальнейшую экранизацию. В центре истории оказывается не еврей Дрейфус, а один из главных инициаторов пересмотра приговора — Жорж Пикар. Почти весь фильм обвиненный скрыт от наших глаз и остается за кадром, превращаясь в символ правды и напоминание об окончательно прогнившей государственной системе. Долгое время на стороне последней было и общество, восторженно принявшее обвинение из-за роста антисемитских настроений. Толпа требовала жертвы, и она ее получила. На этом фоне образ Пикара становится еще интереснее. Несмотря на личные антиеврейские взгляды и неприязнь к заносчивому Дрейфусу, подполковник продолжает поиски правды. На кону стоят честь, достоинство и будущее всей нации.

Дальше мы пускаемся в увлекательное расследование и судебные пересмотры, тянущиеся долгие годы. Придерживаясь реальных событий, Полански все равно пытается закрутить детективную интригу в небольших пространствах для маневра. Развязка известна заранее, и на первый план выходит наблюдение за медленно рушащимися судьбами. К концу на экране не останется героев. Даже Пикар и Дрейфус, одни из главных положительных персонажей, оставят после себя неприятный привкус самомнения и чрезмерной гордости. Первого запятнает связь с замужней женщиной, а также желание добиться победы любой ценой, второй окажется просто малоприятным человеком, который не в состоянии выразить банальные слова благодарности. Остальным мухлюющим, подтасовывающим и фабрикующим улики просто не оставляют шансов.

«Офицер и шпион»

«Офицер и шпион» — одна из самых ярких картин позднего Полански. Возможно, все дело в писателе Роберте Харисе, с которым режиссер сотрудничал, перенося на большие экраны другой роман — «Призрак». В их новой работе сошлись энергия и накал, сдержанные превосходно воссозданной исторической эпохой. Перед нами предстает самоуверенная Франция, в любую секунду готовая дать отпор любому агрессору. Страна становится заложницей самой себя, боясь проявить не только слабость, но и милосердие. Режиссер делает больший акцент именно на военных кругах и творческой интеллигенции. Социальный раскол остается в стороне. Например, он блистательно показан у Марселя Пруста, любившего описать бурные споры на вечерних салонах в цикле романов «В поисках утраченного времени». Гостям было важно иметь собственную позицию, примкнув к одному из лагерей — «дрейфусаров» или «антидрейфусаров», а вот отсиживаться в стороне считалось дурным тоном. Для Полански все-таки главными становятся не процесс и социальные движения, а оздоровление страны и герои, расположившиеся на передовой. Их образы блистательно воплотили Жан Дюжарден и загримированный Луи Гаррель, помогающие ожить этой сложной истории.

В русском прокате фильм позаимствовал название книги «Офицер и шпион», которая легла в основу картины. В глазах случайного зрителя фильм может показаться рядовым историческим французским детективом. Выбор Полански остановился на более броском названии (заголовке статьи Эмиля Золя) — «Я обвиняю», как и больше века назад, намного точнее бьющем в цель. Тогда именно она смогла оказать важное общественное давление. Теперь уже сам французский режиссер приковывает к себе не меньше внимания вновь вспыхнувшей чередой сексуальных скандалов. Параллели его личной судьбы с невиновным и ложно обвиненным Дрейфусом к финальным титрам не выглядят столь убедительными. Давно признав вину, Полански не оставил себе повода для личных послаблений. Отделять автора от произведения или нет — уже решит сам зритель.

«Офицер и шпион» — это кино для поклонников больших исторических сюжетов, изменивших мир, и политических интриг. Здесь истина всегда остается за идеалистами, готовыми поставить долг выше личных интересов. При желании можно найти параллели и с российской действительностью, постоянно испытывающей кризис поиска правды. Не стоит проходить мимо поклонникам большого фестивального кино. На прошлогоднем Венецианском кинофестивале картина выиграла «Особый приз жюри», фактически вторую награду одного из главных мировых конкурсов.

Константин Киценюк