Офицер и шпион
– Сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус (Луи Гаррель) объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение — шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар (Жан Дюжарден) ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса — таинственная «секретная папка», якобы содержащая все необходимые доказательства. Пикару необходимо ее найти, чтобы доказать невиновность своего подопечного
Притча о том, что для разрушение одной большой и способной на всё системы может быть достаточно одного честного человека.
И да, кому в голову пришла дикая идея перевода название фильма? Картину следует перевести прямо - я обвиняю!
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