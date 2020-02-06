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Офицер и шпион - Дублированный трейлер
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Офицер и шпион. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 13 декабря 2019
Офицер и шпион – Сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус (Луи Гаррель) объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение — шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар (Жан Дюжарден) ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса — таинственная «секретная папка», якобы содержащая все необходимые доказательства. Пикару необходимо ее найти, чтобы доказать невиновность своего подопечного
Комментарии Обсудить в чате
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publica 6 февраля 2020, 21:50
Фильм "Офицер и шпион" глупо смотреть, как исторический фильм и тем более, как развлечение. Это притча.
Притча о том, что для разрушение одной большой и способной на всё системы может быть достаточно одного честного человека.
И да, кому в голову пришла дикая идея перевода название фильма? Картину следует перевести прямо - я обвиняю!
#офицеришпион #кино
6 февраля 2020, 21:50 Ответить
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