Наша рецензия

Тёмный узкий коридор вспыхивает красным: тревога. В свете ламп мелькают фигуры солдат, стремительно заполняющих пространство. Бойцы в чёрном словно выдавливают друг друга наружу, вооружаясь прямо на ходу. Строго по одному большой колонной они разрезают двор и оцепляют периметр базы. Поочерёдно, словно шестерёнки в паз, занимают огневые позиции. Опушку расчерчивают лазерные указатели и тянутся дальше, к глухому лесу. Все замирают, только пар изо рта не спеша плывёт вверх. Здесь, на кончике…