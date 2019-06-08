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Аванпост 2019 / Россия
5.9 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Аванпост»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тёмный узкий коридор вспыхивает красным: тревога. В свете ламп мелькают фигуры солдат, стремительно заполняющих пространство. Бойцы в чёрном словно выдавливают друг друга наружу, вооружаясь прямо на ходу. Строго по одному большой колонной они разрезают двор и оцепляют периметр базы. Поочерёдно, словно шестерёнки в паз, занимают огневые позиции. Опушку расчерчивают лазерные указатели и тянутся дальше, к глухому лесу. Все замирают, только пар изо рта не спеша плывёт вверх. Здесь, на кончике…

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Слава Крулатов 8 июня 2019, 15:39
Визуально все выглядит действительно круто. Даже посмотреть возникло желание
8 июня 2019, 15:39 Ответить
rafik.ivanov.85 20 ноября 2019, 08:10
Режиссер с фамилией баранов в априоре! не может снять хорошее кино! От одного постера уже хочеться блевануть 🤮
20 ноября 2019, 08:10 Ответить
Тима Денисов 21 ноября 2019, 11:34
Оценка
Посмотрел, вышло на допремьере. Народ, это конечно не мегашедевр, но его стоит заценить. Желательно в кино и на большом экране. Спецэффекты офигенно смотрятся
21 ноября 2019, 11:34 Ответить
Александр Дроздов 21 ноября 2019, 22:12
Оценка
Только что из кинотеатра. Рвотный рефлекс. Ничего нет- ни сюжетной линии, ни смысла, ни игры актеров, ни внятного финала. Актёры согласились играть за бабки, очередное днище на госденьги. Не тратьте саое время!
21 ноября 2019, 22:12 Ответить
Евгений Ганин 22 ноября 2019, 00:12
Оценка
После выхода из кинозала в голове пульсировали лишь два слова, и, само собой, матом:

"Фильм о#$%нен!"

По порядку.
На западе ничего похожего нет. Это симбиоз их блокбастеров. Чуточку от "Бегущего по лезвию", чуточку от "Дня Независимости", "Дитя человеческого", "Войны миров" и "Прометея".

Жалею ли я что пошел на фильм? Нет! В выходные свожу друзей.

Прокатчики молодцы. Их трейлер не раскрывает интриг, а главное всего сюжета. То, что мы видим в трейлере - это первые 2 минуты от фильма.

Отличная работа оператора. Обращаю на это вримание. И смена кадров просто потрясающая. Ракурсы. Облеты. Панорамы. Визуал с головой погрузил меня в фильм. Перед филтмом очень хотелось спать - но 2,5 часа меня протрезвили как кофе.

Сюжет вменяем, если не гениален. Не гуглил. Это не по книге? Так как создателям удалось перевернуть всю нашу с вами историю и суть. Подача лора не отдельными арками, а на ходу и в действии.

Вопрос к Кировчанам... Киров на месте? Был там год назад. В фильме его разнесли не хуже Голливуда.

Бондарчук со своими притяжениями курит в сторонке.

Подача сюжета на ходу, насыщенный монтаж и никаких провисаний. Все это делает фильм богатым на события. Их много. Фильм на 2.5 часа смотрится по ощущениям как все 5 часов.

Спецэфекты потрясающие. А последние минуты фильма переплюнули всех Чужих и Прометея.

Концовка открытая. Хотя в канве сюжета понятная. Ра победил.

Минус - подача сложного сюжетного ключа в середине фильма. Пришлось вместо просмотра сводить концы с концами и... в сюжетном лоре не оказалось дыр.

10/10 советую всем. Хотя не все фильм поймут. Но заверяю вас - технически и сюжетно - он идеален. Это ШЕДЕВР! Лучшая фантастика не просто из наших, но и зарубежных фильмов последних 5 лет.
22 ноября 2019, 00:12 Ответить
Артем Соколовский 22 ноября 2019, 09:43
Оценка
Фильм лучше чем Защитники и Притжение. Лушче многих фильмов, которые выходят в последнее время (я про русские). Но, все равно слабовато. Очень длинный, будите часто смотреть на часы во время просмотра фильма). Иногда были косяки в сюжете, но куда без них). Сюжет перегнули немного. Можно было упростить.
Сцены боёв - классные. Без Фонда Кино сложно было такое снять. Ставлю оценку 7 потому что за последние годы мало реально крутых фильмов сняли в России. Аванпост - один из них.
Режиссеру респект)
22 ноября 2019, 09:43 Ответить
Денис Погоняев 22 ноября 2019, 14:27
Оценка
Каловая масса, с хреновой компьютерной графикой, за 2 нормальные сцены из всего фильма ставлю 0.5 звезды
22 ноября 2019, 14:27 Ответить
9094903 22 ноября 2019, 19:53
Оценка
А мне очень понравился! Как то сэкономили они на трейлере, ничего не понятно. А фильм хорош, и спецэффекты, и экшн. Соплей минимум. Держит в напряжении, что же дальше? Сюжет неординарный. Актёры играют хорошо. Не жалею что сходил и увидел на большом экране! Посмотрел бы всё равно, но много тёмных сцен, и по телеку было бы совсем не то.
Поливать фильм конечно будут по привычке, но это будут в основном люди его не смотревшие или видившие лишь трейлер.
22 ноября 2019, 19:53 Ответить
Петр Васильев 23 ноября 2019, 16:31
Оценка
Фильм очень понравился. Добротно сделан, графика на уровне, актеры не раздражали.
Наверное, этот фильм для любителей фантастических боевиков.
Соплей, действительно, мало, но они есть ))
По поводу сюжета - он есть, надо просто на трезвую голову смотреть.
С Защитниками вообще не стал бы сравнивать, тут даже аналогии с американскими фильмами не приходят на ум.
Притяжение? Ну может только потому, что наша, российская, фантастика. Очень хороший фильм.
23 ноября 2019, 16:31 Ответить
fatkhs90 23 ноября 2019, 19:06
Оценка
Фильм г**но
23 ноября 2019, 19:06 Ответить
Roman Vir 23 ноября 2019, 19:28
Оценка
Отличный фильм! Очень понравился. В последствии посмотрел бы ещё раз. Интересный, держит в напряжении. концовка не предсказуема. Смесь фантастики, боевика, драмы и зомби-темы (только там не совсем зомби))). Графика на высоте, может даже получше чем в некоторых многомиллионных голивудских "творения" последнего времени. Очень хорошие актеры. Про негатив: сколько людей, столько и мнений, но негативные отзывы написанные тут, это либо заказ, либо всепропальщики, и ненавистники всего хорошего что последнее время производят в РФ, поющие дифирамбы и восторженные отзывы всяким "зомбилендам" и "стеклам" либо просто навальнята. Фильм стоящий! Действительно качественный. Стоит потраченных денег и времени.
23 ноября 2019, 19:28 Ответить
Guzalia_g 23 ноября 2019, 19:44
Оценка
Фильм конесно полное г-но, не тратьте денег и свое время. Такого дерьма довно не видели. Даже не думайте идти, сюжета нет вообще
23 ноября 2019, 19:44 Ответить
Алекс Поо 23 ноября 2019, 19:52
Оценка
Не согласен с теми, кто пишет прям дно и т.д. Нормальный развлекательный блокбастер. Не хуже чем американцы клепают
23 ноября 2019, 19:52 Ответить
Guzalia_g 23 ноября 2019, 21:27
в ответ на сообщение Алекс Поо от 23 ноября 2019, 19:52
Оценка
Вы про что, какой блокбастер, начало норм, ждали нормального развития фильма, а там полная ж-па, фильм не о чем (((
23 ноября 2019, 21:27 Ответить
Юрий Суворов 23 ноября 2019, 23:29
Оценка
Отличный фильм! Настоящий подарок для любителей фантастики! Критиковать всегда есть за что и откапывать всякие "косячки и нестыковки". Но фильм смотрится на одном дыхании. Интересный сюжет, нормальная игра актёров, великолепные спецэффекты и т.д. Приятно что наши сделали.
23 ноября 2019, 23:29 Ответить
Юрий Суворов 23 ноября 2019, 23:43
в ответ на сообщение Евгений Ганин от 22 ноября 2019, 00:12
Оценка
только что посмотрел. подписываюсь под каждым словом!
23 ноября 2019, 23:43 Ответить
Евгений Нуров 24 ноября 2019, 00:31
Оценка
Море крови, немного секса, медведи, инопланетянин типа бог и куча ляпов типа бронежилет пуля не берет, а вилами протыкается насквозь (и откуда, скажите, вилы в городе), Главный злодей проникает в мозги миллионов людей и делает из них зомби, а бравые военные не поддаются этому воздействию. Всё в одну кучу... и этот бред на 2,5 часа. Конец не о чем. С намеком на продолжение. Не дай бог они еще и продолжение снимут. И при чем здесь аванпост?
ПС: С удовольствием смотрел фильм Притяжение, забросил его себе в коллекцию. Думал этот в том же духе будет, ан нет. Жалко потраченного времени и денег.
24 ноября 2019, 00:31 Ответить
ann.mak200414 24 ноября 2019, 13:01
Оценка
Фильм не очень😒
24 ноября 2019, 13:01 Ответить
Александр Тимофеев 24 ноября 2019, 17:57
Одна фраза "С удовольствием смотрел фильм Притяжение" - уже диагноз;).
спасибо за рекомендацию, обязательно схожу посмотрю.
24 ноября 2019, 17:57 Ответить
Инквизиция 24 ноября 2019, 18:24
Оценка
Очень рекомендую тем зрителям, у которых хватает мозгов следить за сюжетом, улавливать тонкие психологические моменты, способным оценить попадание актеров в образ, любящих нетривиальные сюжеты и качество постановки и сьемок. Актеры красавы. Очень вжились в роль как и молодое поколение так и опытные. На одном дыхании разворачивается сюжет. Респект. Наши все лучше и лучше учатся снимать отличные фильмы. Наш большой факинг тупым пендосовским комедиям и заезженным до блевотины мясорубкам. Качество. Тема. Интрига. Сюжет. Резюмирующий смысл. Актеры . Фильм по всем позициям сложился на 9, учитывая что 10 у меня только "Матрица"
24 ноября 2019, 18:24 Ответить
Sergey Bryukhov 24 ноября 2019, 21:41
Оценка
Этот фильм - то, что надо. Good by amerika. Ни тебе Нью Йорк, ни Лос Анжелес. Все происходит у нас. Мы творим новый загадочный, жестокий мир. Захватывает офигенно и не отпускает. Клэ.
24 ноября 2019, 21:41 Ответить
Антон Михайлов 24 ноября 2019, 22:00
Оценка
Фильм неплохой, а для Российского кино так вообще!
24 ноября 2019, 22:00 Ответить
Елена Скворцова 25 ноября 2019, 08:56
Фильм хороший. Заставляющий задуматься. И главное в нем не стрелялки, танки и секс. Воздействие на психику человека.Манипуляции с сознанием.
25 ноября 2019, 08:56 Ответить
Павел Ерин 25 ноября 2019, 11:33
Оценка
Нелепый, затянутый, вымучанный, тошнотворный фильм.
Картинка местами красивая, это единственный плюс (естественно, я не о голом Алексее Чадове).
От обилия убийств и трупов к концу становится уже просто физически неприятно, с месиловом перебор, еле досмотрел.
Сюжет - нелепость на нелепости. Вначале интересно, да, захватывает, но чем дальше, тем сильнее становится ощущение, что все это полная шняга.
"Хороший" инопланетянин почему-то не видит "плохого", а привлекает с этой целью какого-то "облученного" парня, у которого открылись сверхспособности. Но это же их технология, почему он сам ею не владеет?
Типа, который отнял у спецназовца оружие, ранив его, почему-то не могут убить целым отрядом, потратив на него кучу патронов, между тем, позднее толпы таких типов валят легко сотнями.
Герой Петра Федорова вдруг решает превратиться из героя в злодея, изнасиловав военную корреспондентшу. При этом действие происходит в каком-то гараже в городе, где повсюду враги, а у героя дыра в боку. Тревога, страх за свою жизнь, когда могут убить в любую минуту, и кровища хлещет из бока - это самая подходящая обстановка для того, чтобы захотелось кого-нибудь изнасиловать.
Корабль пришельцев ужасен, особенно его внутренности. Идею с капсулами, наверное, позаимствовали у "Пассажиров", но там межзвездный корабль хоть выглядел пристойно, а не был похож на сарай с какими-то нелепыми трубками, по которым течет непонятная жидкость.
Короче, это просто шлак.
25 ноября 2019, 11:33 Ответить
Роман Сабиков 25 ноября 2019, 21:10
Оценка
Думалось, что наши могут снять фильм... ошибочка вышла!!! Полное дно, днище дновое!!! Не тратьте время и деньги! Скучно, многообразие различных недоработок в деталях... складывается ощущение, что снимали - а так пойдет, хр...н с ним сойдет! Бред короче полнейший!
25 ноября 2019, 21:10 Ответить
Роман Сабиков 25 ноября 2019, 21:13
в ответ на сообщение Павел Ерин от 25 ноября 2019, 11:33
Оценка
Согласен на все сто миллионов процентов!!!
25 ноября 2019, 21:13 Ответить
lavronenkoirina 25 ноября 2019, 22:14
Оценка
Фильм хороший.С интересным сюжетом.С большим бюджетом.Хорошие артисты,специфекты,графика-все на высоте.Любителям экшен,рекомендую посмотреть.И филосовская мысль в фильме заложена.
25 ноября 2019, 22:14 Ответить
Олег 26 ноября 2019, 11:42
Фильм понравился ! Хотя я наши фильмы не очень люблю.
26 ноября 2019, 11:42 Ответить
Лена Василевская 26 ноября 2019, 18:51
Оценка
Среди последних премьер, тем более русских, "Аванпост" просто ТОП!
26 ноября 2019, 18:51 Ответить
Татьяна Клайп 26 ноября 2019, 22:21
Оценка
Посмотрела сегодня фильм! Ждала премьеры долго, боялась, что ожидание превзойдёт увиденное, но была приятно удивлена! Я в полном восторге от фильма!!!!! Спасибо режиссёру, спасибо актёрам, спасибо всем!!!!!на одном дыхании смотрится фильм, все снято шикарно, в инете много отрицательных отзывов ( каждый имеет право на своё мнение)но я приятно удивлена, рекомендую всем!!!!!!
26 ноября 2019, 22:21 Ответить
Майя Тюрькова 27 ноября 2019, 15:23
Оценка
Не смотрела, но осуждаю.
27 ноября 2019, 15:23 Ответить
Pavel.Rashchupkin 28 ноября 2019, 22:01
Оценка
Отличный фильм! Не слушайте никого,особенно любителей западного шлака.Хороший,отечественный фантастический фильм.Графика отличная.Идите в кино,купите билет на отечественный фильм,а не на западное гейско-толерантное уродство.За последние 20-лет лучший Русский фантастический фильм.Перестрелки сняты очень хорошо,даже удивлен качеством постановки боев.Это не реклама,смотрите и не ругайте по-напрасну создателей и актеров фильма.
28 ноября 2019, 22:01 Ответить
Александр Слуквин 29 ноября 2019, 11:08
Оценка
Наши в этом раз не налажали и это меня приятно удивило. Было бы неплохо увидеть еще и расширенную версию для ТВ. Но конечно в первый раз надо смотреть только в кино)
29 ноября 2019, 11:08 Ответить
Алексей Старун 1 декабря 2019, 01:33
в ответ на сообщение Александр Дроздов от 21 ноября 2019, 22:12
Оценка
Как раз таки смысла в этом кино хоть отбавляй, это редкий случай! Если спать во время сеанса, то смысла конечно же нет!
1 декабря 2019, 01:33 Ответить
simb_ksu 1 декабря 2019, 16:09
Оценка
Никогда ни при каких обстаятельств смотреть этот фильм нельзя! Полный бред! Задумка, сценарий, игра актеров - отстой полнейший
1 декабря 2019, 16:09 Ответить
rodinaekaterina9011 1 декабря 2019, 16:11
в ответ на сообщение Майя Тюрькова от 27 ноября 2019, 15:23
Гениально
1 декабря 2019, 16:11 Ответить
Евгений Дудченко 1 декабря 2019, 22:11
Оценка
Посмотрел фильм, ожидал обычной муры, был приятно удивлен и зрелищность и загадки с интригами и боёвка качественная и интересный философский взгляд на человечество - в качестве инопланетного вируса. Есть отдельные небольшие замечания, но они никак не влияют на сюжет. Годное кино, побольше бы такого!
1 декабря 2019, 22:11 Ответить
Andy532g 2 декабря 2019, 04:52
Оценка
Если вам в жизни мало депресняка, то это ваш фильм...
2 декабря 2019, 04:52 Ответить
Сергей Чабин 4 декабря 2019, 19:39
Вчера посмотрел фильм Аванпост. Мне всё понравилось! Сюжет, игра актёров, батальные сцены, графика, картинка. Придраться не к чему! Хронометраж, конечно большой, но как ещё показать всё что было по сюжетной линии? Доволен, что посмотрел фильм в кинотеатре, а не дома. Классная фантастика, хороший боевик-драма.
4 декабря 2019, 19:39 Ответить
anikina85 24 декабря 2019, 11:31
в ответ на сообщение Евгений Ганин от 22 ноября 2019, 00:12
"На западе ничего похожего нет. Это симбиоз их блокбастеров. Чуточку от "Бегущего по лезвию", чуточку от "Дня Независимости", "Дитя человеческого", "Войны миров" и "Прометея". " - Ахаха, угараю))))
24 декабря 2019, 11:31 Ответить
Виталий Кулиш 26 февраля 2020, 19:00
в ответ на сообщение Майя Тюрькова от 27 ноября 2019, 15:23
как вы можете осуждать то чего не видели? В кратце.
26 февраля 2020, 19:00 Ответить
Вадим Катраш 26 июля 2021, 15:54
Оценка
Главный герой, возникает ощущение, помешан на женском поле, армия сборная идиотов, не понятно откуда набрали, короче говоря фильм оставил полный негатив от просмотра, до конца даже не досмотрел, задумка не плохая но игра актёров ужасная, к просмотру не рекомендую одно расстройство
26 июля 2021, 15:54 Ответить
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