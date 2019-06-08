Тёмный узкий коридор вспыхивает красным: тревога. В свете ламп мелькают фигуры солдат, стремительно заполняющих пространство. Бойцы в чёрном словно выдавливают друг друга наружу, вооружаясь прямо на ходу. Строго по одному большой колонной они разрезают двор и оцепляют периметр базы. Поочерёдно, словно шестерёнки в паз, занимают огневые позиции. Опушку расчерчивают лазерные указатели и тянутся дальше, к глухому лесу. Все замирают, только пар изо рта не спеша плывёт вверх. Здесь, на кончике…
"Фильм о#$%нен!"
По порядку.
На западе ничего похожего нет. Это симбиоз их блокбастеров. Чуточку от "Бегущего по лезвию", чуточку от "Дня Независимости", "Дитя человеческого", "Войны миров" и "Прометея".
Жалею ли я что пошел на фильм? Нет! В выходные свожу друзей.
Прокатчики молодцы. Их трейлер не раскрывает интриг, а главное всего сюжета. То, что мы видим в трейлере - это первые 2 минуты от фильма.
Отличная работа оператора. Обращаю на это вримание. И смена кадров просто потрясающая. Ракурсы. Облеты. Панорамы. Визуал с головой погрузил меня в фильм. Перед филтмом очень хотелось спать - но 2,5 часа меня протрезвили как кофе.
Сюжет вменяем, если не гениален. Не гуглил. Это не по книге? Так как создателям удалось перевернуть всю нашу с вами историю и суть. Подача лора не отдельными арками, а на ходу и в действии.
Вопрос к Кировчанам... Киров на месте? Был там год назад. В фильме его разнесли не хуже Голливуда.
Бондарчук со своими притяжениями курит в сторонке.
Подача сюжета на ходу, насыщенный монтаж и никаких провисаний. Все это делает фильм богатым на события. Их много. Фильм на 2.5 часа смотрится по ощущениям как все 5 часов.
Спецэфекты потрясающие. А последние минуты фильма переплюнули всех Чужих и Прометея.
Концовка открытая. Хотя в канве сюжета понятная. Ра победил.
Минус - подача сложного сюжетного ключа в середине фильма. Пришлось вместо просмотра сводить концы с концами и... в сюжетном лоре не оказалось дыр.
10/10 советую всем. Хотя не все фильм поймут. Но заверяю вас - технически и сюжетно - он идеален. Это ШЕДЕВР! Лучшая фантастика не просто из наших, но и зарубежных фильмов последних 5 лет.
Сцены боёв - классные. Без Фонда Кино сложно было такое снять. Ставлю оценку 7 потому что за последние годы мало реально крутых фильмов сняли в России. Аванпост - один из них.
Режиссеру респект)
Поливать фильм конечно будут по привычке, но это будут в основном люди его не смотревшие или видившие лишь трейлер.
Наверное, этот фильм для любителей фантастических боевиков.
Соплей, действительно, мало, но они есть ))
По поводу сюжета - он есть, надо просто на трезвую голову смотреть.
С Защитниками вообще не стал бы сравнивать, тут даже аналогии с американскими фильмами не приходят на ум.
Притяжение? Ну может только потому, что наша, российская, фантастика. Очень хороший фильм.
ПС: С удовольствием смотрел фильм Притяжение, забросил его себе в коллекцию. Думал этот в том же духе будет, ан нет. Жалко потраченного времени и денег.
спасибо за рекомендацию, обязательно схожу посмотрю.
Картинка местами красивая, это единственный плюс (естественно, я не о голом Алексее Чадове).
От обилия убийств и трупов к концу становится уже просто физически неприятно, с месиловом перебор, еле досмотрел.
Сюжет - нелепость на нелепости. Вначале интересно, да, захватывает, но чем дальше, тем сильнее становится ощущение, что все это полная шняга.
"Хороший" инопланетянин почему-то не видит "плохого", а привлекает с этой целью какого-то "облученного" парня, у которого открылись сверхспособности. Но это же их технология, почему он сам ею не владеет?
Типа, который отнял у спецназовца оружие, ранив его, почему-то не могут убить целым отрядом, потратив на него кучу патронов, между тем, позднее толпы таких типов валят легко сотнями.
Герой Петра Федорова вдруг решает превратиться из героя в злодея, изнасиловав военную корреспондентшу. При этом действие происходит в каком-то гараже в городе, где повсюду враги, а у героя дыра в боку. Тревога, страх за свою жизнь, когда могут убить в любую минуту, и кровища хлещет из бока - это самая подходящая обстановка для того, чтобы захотелось кого-нибудь изнасиловать.
Корабль пришельцев ужасен, особенно его внутренности. Идею с капсулами, наверное, позаимствовали у "Пассажиров", но там межзвездный корабль хоть выглядел пристойно, а не был похож на сарай с какими-то нелепыми трубками, по которым течет непонятная жидкость.
Короче, это просто шлак.
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