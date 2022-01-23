Наша рецензия

С конца 2010-х начала появляться целая плеяда блокбастеров, где традиционно мужские роли занимают женщины. Несмотря на шквал критики, подобное смещение так или иначе идет на пользу Голливуду – зритель привыкает видеть разнообразие на экране, а некоторые проекты даже получаются удачными. Основной проблемой подобных экспериментов является то, что сценаристы (как правило, мужчины) чаще всего просто меняют мужскую команду на женскую, не удосуживаясь как следует поработать над сценарием.…