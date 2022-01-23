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Код 355 Код 355
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The 355 Код 355 2022 / США / Китай
6.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Код 355»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

С конца 2010-х начала появляться целая плеяда блокбастеров, где традиционно мужские роли занимают женщины. Несмотря на шквал критики, подобное смещение так или иначе идет на пользу Голливуду – зритель привыкает видеть разнообразие на экране, а некоторые проекты даже получаются удачными. Основной проблемой подобных экспериментов является то, что сценаристы (как правило, мужчины) чаще всего просто меняют мужскую команду на женскую, не удосуживаясь как следует поработать над сценарием.…

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super.rby 23 января 2022, 13:18
Оценка
ужас
23 января 2022, 13:18 Ответить
Елена Несмеева 25 января 2022, 15:51
Оценка
Очень смотрибельный фильм! В духе " Пороховой коктейль! Однозначно рекомендую к просмотру.
25 января 2022, 15:51 Ответить
User 1 февраля 2022, 06:03
Оценка
Такое ..
1 февраля 2022, 06:03 Ответить
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