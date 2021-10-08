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Бинбин Фань
Бинбин Фань
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Бинбин Фань
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Дата рождения
16 сентября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Бинбин Фань
Родилась 16 сентября 1981 года. Циндао, Шаньдун, Китай.
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Фильмография Бинбин Фань
Код 355
боевик
2022, США / Китай
6.0
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
8.0
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
7.0
Я не мадам Бовари
комедия
2016, Китай
6.0
Дама династии: Ян Гуй Фэй
исторический
2015, Китай
4.0
Мой путь
боевик, драма, военный
2011, Корея
7.0
Хроники Хуаду: Лезвие розы
приключения, боевик, комедия
2004, Гонконг
6.0
Мобильник
драма, комедия
2003, Китай
7.0
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Команда женщин-суперагентов предотвращает Третью мировую в новом трейлере боевика «Код 355»
В фильме сыграли Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Лупита Нионго, Себастиан Стэн и другие.
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8 октября 2021 15:41
Релиз триллера «Код 355» с Джессикой Честейн и Лупитой Нионго перенесен на год вперед
Новой датой значится 14 января 2022-го.
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24 ноября 2020 11:56
Фильму «Мег: Монстр глубины 2» с Джейсоном Стэйтемом нашли режиссера
Постановкой сиквела займется создатель «Ребекки» Бен Уитли.
Написать
26 октября 2020 12:35
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