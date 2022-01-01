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Red Notice Красное уведомление 2021 / США
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Красное уведомление»

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Наша рецензия

В пятницу 12 ноября на Netflix вышел комедийный боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот. За выходные он стал самым просматриваемым фильмом среди российских зрителей на американском стриминге. Рассказываем, стоит ли вам потратить почти два часа своего времени на новый продукт от Netflix или лучше пересмотреть что-то хорошее и проверенное временем. Оказывается, древнеримский генерал подарил Клеопатре три драгоценных яйца в знак своей…

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