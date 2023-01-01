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Покемон. Детектив Пикачу Покемон. Детектив Пикачу
Киноафиша Фильмы Покемон. Детектив Пикачу Покемон. Детектив Пикачу, 2019: актеры и роли
Pokemon Detective Pikachu Покемон. Детектив Пикачу 2019 / США
7.6 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Покемон. Детектив Пикачу, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Леттерман Роб Леттерман Rob Letterman
В ролях
Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Кэтрин Ньютон Кэтрин Ньютон Джастис Смит Джастис Смит Justice Smith Кен Ватанабе Кен Ватанабе Ken Watanabe Рита Ора Рита Ора Rita Ora Крис Гир Крис Гир Chris Geere Сьюки Уотерхаус Сьюки Уотерхаус Suki Waterhouse Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Каран Сони Каран Сони Karan Soni
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