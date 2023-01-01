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Покемон. Детектив Пикачу
Покемон. Детектив Пикачу, 2019: актеры и роли
Pokemon Detective Pikachu
Покемон. Детектив Пикачу
2019 / США
Трейлер
7.6
Оцените
107
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Покемон. Детектив Пикачу, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Леттерман
Rob Letterman
В ролях
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Кэтрин Ньютон
Джастис Смит
Justice Smith
Кен Ватанабе
Ken Watanabe
Рита Ора
Rita Ora
Крис Гир
Chris Geere
Сьюки Уотерхаус
Suki Waterhouse
Билл Найи
Bill Nighy
Каран Сони
Karan Soni
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