Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Покемон. Детектив Пикачу Покемон. Детектив Пикачу
Киноафиша Фильмы Покемон. Детектив Пикачу Отзывы о фильме «Покемон. Детектив Пикачу»
Pokemon Detective Pikachu Покемон. Детектив Пикачу 2019 / США
7.6 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Покемон. Детектив Пикачу»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодой работник страховой компании Тим Гудман узнаёт о смерти своего отца Гарри — детектива полиции. Он приезжает в Райм-сити, город, в котором мирно сосуществуют люди и покемоны. Придя в квартиру отца, Тим встречает там потерявшего память Пикачу, который, похоже, работал с Гарри. Странным образом мальчик и покемон могут понимать друг друга. И тогда они решают разобраться в происшествии, которое, по мнению Пикачу, не было несчастным случаем. С учётом популярности сначала…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Артур Зарипов 4 февраля 2019, 11:22
Против этого...
4 февраля 2019, 11:22 Ответить
udavf 18 февраля 2019, 10:35
Подскажите, когда фильм выйдет?
18 февраля 2019, 10:35 Ответить
Annie Chigineva 26 февраля 2019, 22:01
очень жду!
26 февраля 2019, 22:01 Ответить
devlogin264 27 февраля 2019, 13:36
Чего только не снимают
27 февраля 2019, 13:36 Ответить
Вова Шульгин 9 мая 2019, 00:07
Оценка
Пика-пика-пикачууу
9 мая 2019, 00:07 Ответить
pomeranianspitzluccky331 13 мая 2019, 18:31
в ответ на сообщение udavf от 18 февраля 2019, 10:35
16 мая
13 мая 2019, 18:31 Ответить
Рамазан Шамхалов 17 мая 2019, 13:04
Оценка
Фильм огонь, вспомнил детства )
17 мая 2019, 13:04 Ответить
salviti 18 мая 2019, 00:11
Оценка
Скучно,нудно,еле досмотрел до конца...Ни о чем
18 мая 2019, 00:11 Ответить
Ай-Судур Блисов 18 мая 2019, 06:05
Оценка
От фильма ожидал большего, но сюжет интересный.
Но фильм на один раз, он не впечатляет.
18 мая 2019, 06:05 Ответить
2017.zvezda 18 мая 2019, 20:16
Оценка
Хороший фильм для семьи ) очень милый ) ⚡️
18 мая 2019, 20:16 Ответить
ferula2011 19 мая 2019, 18:14
Фильм легкий,в общем и целом смотрибельно -даже,если ты не фанат покемонов
19 мая 2019, 18:14 Ответить
dk 20 мая 2019, 11:17
Оценка
как то слабовато, я думал будет поинтереснее
20 мая 2019, 11:17 Ответить
priv-anastasiya 21 мая 2019, 11:08
Оценка
Детям очень понравился фильм.
21 мая 2019, 11:08 Ответить
ksunyamishka 23 мая 2019, 19:23
Оценка
Очень крутой, милый фильм!!!
23 мая 2019, 19:23 Ответить
Настя Ким 31 мая 2019, 12:48
Оценка
Офигенный мультик! Но просьба мамаш держать детей в течение сеанса при себе😡
31 мая 2019, 12:48 Ответить
Ксюша Коломыцева 2 июня 2019, 09:34
Оценка
Ну учитывая что покемоны это мое детство,и сейчас в свои 27 я играю в покемон го,то мне зошло,очень ждала,но могли немного интереснее бы сделать
2 июня 2019, 09:34 Ответить
Антон Морозов 7 июня 2019, 17:27
Оценка
Пика-пика!
7 июня 2019, 17:27 Ответить
Лика 27 июня 2019, 11:04
Оценка
Неон и ностальгия в "Детективе Пикачу"
Неон и ностальгия в "Детективе Пикачу"
Мир покемонов создан в Японии в 1996 году, и первая форма его воплощения в реальность - игры на Game Boy, Nintendo и других приставках. Для жителей постсоветского пространства история забавных монстров началась в 2000-м, когда на телевидении показали первые сезоны аниме. Не переставая успешно существовать среди многочисленных фанатов в виде игр и мультфильмов, спустя 16 лет покемоны вернулись, чтобы снова пошуметь на всю планету, в новой форме - теперь это была игра с технологиями дополненной реальности. Прошло три года, и они сделали это снова, по традиции - изменив обличье, словно эволюционировавший Бальтазар, один из покемонов-любимцев зрителей аниме-сериала: теперь pocket monsters пришли в кино.
Высокий бюджет «Детектива Пикачу» (150 миллионов) и его хорошие сборы наводят на мысль, что одним детективом дело не кончится, и перед нами - первый фильм из новой киновселенной. Что ж, у покемонов есть целая проработанная система мира, не привязанная к определенному жанру и герою и достаточно гибкая, чтобы вплестись как в японский пейзаж, так и в неоновый город в эстетике vaporwave и вобравший в себя, по задумке авторов, черты Токио, Нью-Йорка и Лондона, а технологии визуальных эффектов наконец позволяют сделать шерстку, мимику и пластику монстриков проработанными, милыми и реалистичными настолько, насколько авторы захотят сами. Так что очень вероятно, что на этот раз покемоны останутся с нами надолго.
В написании сценария фильма, если считать создателя покемонов, участвовало 11 человек, и, конечно, результат получился неровным. Протагонист - обычный симпатичный главный герой, вызовет скорее положительные эмоции и перед ним есть пара вполне себе интересных проблем и катарсисов по ходу сюжета, но в его личности и истории нет ничего необычного, яркого или особенного. Да и весь сюжет фильма вполне себе традиционный и уже много раз по кусочкам где-то виденный. Но если на вас действует обаяние покемонов, или старых детективов, или нуара, или юмора Пикачу с его любовью к кофе - скорее всего, вам захочется простить сюжету вольности, нестыковки и простоту, и за это фильм все же вознаградит парой в меру неожиданных сюжетных ходов и необычной загадкой, которую по ходу истории освещают лучом фонарика сквозь темноту подворотни то с одной, то с другой, то вновь с первой стороны - и видится она каждый раз по-другому.
В фильме есть персонаж, который вообще не участвует в развитии сюжета, с ним не связана ни одна загадка - и если это сделано намеренно, чтобы немного запутать зрителя - то это здорово.
Еще среди удачных находок фильма хочется отметить сцену, в которой главный герой учится говорить на языке покемона, видящего другую реальность и живущего по ее законам.
В целом же о сюжете хочется сказать, что студия Warner, выпустившая фильм, также снимает «Фантастических тварей», тоже наполненных милыми и страшными существами, собираемыми главным героем, и последнему их них, «Преступлениям Грин-де-Вальда», хорошо было бы иметь сценарий такого же уровня и хотя бы половину такой скорости, что в «Детективе Пикачу».
Но нарратив все же уступает визуальной и стилевой частям, и вот тут - настоящее пиршество, сад зеркальных реминисценций. Фильм является сплавом из компьютерных игр, японской анимации, эпохи 80-х, неоновых футуристических образов городов, при этом скроен как ладный, неглупый, пытающийся навести на ложный след детектив родом из 40-х - и это уже больше, чем мейнстрим. Это слоистое и вполне достойное творение постмодернизма, стиля, смешивающего «декоративность, исторические художественные заимствования и новые технологии»: культурные коды разных стран в этом фильме спутаны очень естественно и вряд ли в мейнстриме с подобным бюджетом когда-либо намешивали больше.
Еще это фильм, способный вызвать ностальгию. Не только у тех, кто смотрел аниме в детстве. Бадди-муви, кино о двух напарниках, их дружбе или непримиримых противоречиях - частый жанр для фильмов 80-х и 90-х, многие их которых стали культовыми, и "Детектив Пикачу" во многом вдохновлен ими. А одна из самых ярких и ностальгических отсылок - фильм в телевизоре в квартире отца главного героя. Это несуществующее кино, сцена снята специально для «Один дома» - еще одного всеми любимого фильма 90-х.
Как и недавний «Шазам» той же студии, неровный, с недостатками, но очень по-своему обаятельный - «Детектив Пикачу» удивляет, радует. Когда есть недостатки, образ живее. Если уж смотреть мейнстрим, то вот такой - веселый, душевный, с недочетами и реальными и немного наивными попытками сделать несложную историю интересной. Кто-то сожалеет, что в фильме нет нескольких знаковых, запомнившихся покемонов из игр и аниме, но это, пожалуй, тот случай, когда удовольствие стоит заканчивать с легкой недосказанностью, ведь нужно оставить что-то на, судя по всему, неизбежное продолжение.
27 июня 2019, 11:04 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 31 комментарий
Флэш
Флэш 3 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 15 комментариев
Король неба 2 комментария
14+: Продолжение
14+: Продолжение 17 комментариев
Вызов
Вызов 235 комментариев
КАРАнтин
КАРАнтин 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 191 комментарий
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь 1 комментарий
Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 1 комментарий
Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение 5 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 27 комментариев
Красный рубин
Красный рубин 1 комментарий
До рассвета 7 комментариев
Солярис
Солярис 2 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 8 комментариев
Помилование
Помилование 7 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 21 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 3 комментария
Мумиёшки
Мумиёшки 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App