Молодой работник страховой компании Тим Гудман узнаёт о смерти своего отца Гарри — детектива полиции. Он приезжает в Райм-сити, город, в котором мирно сосуществуют люди и покемоны. Придя в квартиру отца, Тим встречает там потерявшего память Пикачу, который, похоже, работал с Гарри. Странным образом мальчик и покемон могут понимать друг друга. И тогда они решают разобраться в происшествии, которое, по мнению Пикачу, не было несчастным случаем. С учётом популярности сначала…
Но фильм на один раз, он не впечатляет.
Неон и ностальгия в "Детективе Пикачу"
Мир покемонов создан в Японии в 1996 году, и первая форма его воплощения в реальность - игры на Game Boy, Nintendo и других приставках. Для жителей постсоветского пространства история забавных монстров началась в 2000-м, когда на телевидении показали первые сезоны аниме. Не переставая успешно существовать среди многочисленных фанатов в виде игр и мультфильмов, спустя 16 лет покемоны вернулись, чтобы снова пошуметь на всю планету, в новой форме - теперь это была игра с технологиями дополненной реальности. Прошло три года, и они сделали это снова, по традиции - изменив обличье, словно эволюционировавший Бальтазар, один из покемонов-любимцев зрителей аниме-сериала: теперь pocket monsters пришли в кино.
Высокий бюджет «Детектива Пикачу» (150 миллионов) и его хорошие сборы наводят на мысль, что одним детективом дело не кончится, и перед нами - первый фильм из новой киновселенной. Что ж, у покемонов есть целая проработанная система мира, не привязанная к определенному жанру и герою и достаточно гибкая, чтобы вплестись как в японский пейзаж, так и в неоновый город в эстетике vaporwave и вобравший в себя, по задумке авторов, черты Токио, Нью-Йорка и Лондона, а технологии визуальных эффектов наконец позволяют сделать шерстку, мимику и пластику монстриков проработанными, милыми и реалистичными настолько, насколько авторы захотят сами. Так что очень вероятно, что на этот раз покемоны останутся с нами надолго.
В написании сценария фильма, если считать создателя покемонов, участвовало 11 человек, и, конечно, результат получился неровным. Протагонист - обычный симпатичный главный герой, вызовет скорее положительные эмоции и перед ним есть пара вполне себе интересных проблем и катарсисов по ходу сюжета, но в его личности и истории нет ничего необычного, яркого или особенного. Да и весь сюжет фильма вполне себе традиционный и уже много раз по кусочкам где-то виденный. Но если на вас действует обаяние покемонов, или старых детективов, или нуара, или юмора Пикачу с его любовью к кофе - скорее всего, вам захочется простить сюжету вольности, нестыковки и простоту, и за это фильм все же вознаградит парой в меру неожиданных сюжетных ходов и необычной загадкой, которую по ходу истории освещают лучом фонарика сквозь темноту подворотни то с одной, то с другой, то вновь с первой стороны - и видится она каждый раз по-другому.
В фильме есть персонаж, который вообще не участвует в развитии сюжета, с ним не связана ни одна загадка - и если это сделано намеренно, чтобы немного запутать зрителя - то это здорово.
Еще среди удачных находок фильма хочется отметить сцену, в которой главный герой учится говорить на языке покемона, видящего другую реальность и живущего по ее законам.
В целом же о сюжете хочется сказать, что студия Warner, выпустившая фильм, также снимает «Фантастических тварей», тоже наполненных милыми и страшными существами, собираемыми главным героем, и последнему их них, «Преступлениям Грин-де-Вальда», хорошо было бы иметь сценарий такого же уровня и хотя бы половину такой скорости, что в «Детективе Пикачу».
Но нарратив все же уступает визуальной и стилевой частям, и вот тут - настоящее пиршество, сад зеркальных реминисценций. Фильм является сплавом из компьютерных игр, японской анимации, эпохи 80-х, неоновых футуристических образов городов, при этом скроен как ладный, неглупый, пытающийся навести на ложный след детектив родом из 40-х - и это уже больше, чем мейнстрим. Это слоистое и вполне достойное творение постмодернизма, стиля, смешивающего «декоративность, исторические художественные заимствования и новые технологии»: культурные коды разных стран в этом фильме спутаны очень естественно и вряд ли в мейнстриме с подобным бюджетом когда-либо намешивали больше.
Еще это фильм, способный вызвать ностальгию. Не только у тех, кто смотрел аниме в детстве. Бадди-муви, кино о двух напарниках, их дружбе или непримиримых противоречиях - частый жанр для фильмов 80-х и 90-х, многие их которых стали культовыми, и "Детектив Пикачу" во многом вдохновлен ими. А одна из самых ярких и ностальгических отсылок - фильм в телевизоре в квартире отца главного героя. Это несуществующее кино, сцена снята специально для «Один дома» - еще одного всеми любимого фильма 90-х.
Как и недавний «Шазам» той же студии, неровный, с недостатками, но очень по-своему обаятельный - «Детектив Пикачу» удивляет, радует. Когда есть недостатки, образ живее. Если уж смотреть мейнстрим, то вот такой - веселый, душевный, с недочетами и реальными и немного наивными попытками сделать несложную историю интересной. Кто-то сожалеет, что в фильме нет нескольких знаковых, запомнившихся покемонов из игр и аниме, но это, пожалуй, тот случай, когда удовольствие стоит заканчивать с легкой недосказанностью, ведь нужно оставить что-то на, судя по всему, неизбежное продолжение.
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