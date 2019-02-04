Наша рецензия

Молодой работник страховой компании Тим Гудман узнаёт о смерти своего отца Гарри — детектива полиции. Он приезжает в Райм-сити, город, в котором мирно сосуществуют люди и покемоны. Придя в квартиру отца, Тим встречает там потерявшего память Пикачу, который, похоже, работал с Гарри. Странным образом мальчик и покемон могут понимать друг друга. И тогда они решают разобраться в происшествии, которое, по мнению Пикачу, не было несчастным случаем. С учётом популярности сначала…