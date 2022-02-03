Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристиан Гьюдгэст
Кристиан Гьюдгэст
Christian Gudegast
О персоне
Фильмография
Новости
Кристиан Гьюдгэст
Christian Gudegast
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 февраля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Кристиана Гьюдгэста
Родился 9 февраля 1970 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Кристиана Гьюдгэста
Охота на воров 2
боевик, криминал
2019, США
0.0
Охота на воров
боевик, триллер
2018, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Съемки сиквела «Охоты на воров» с Джерардом Батлером пройдут весной в Европе
Режиссер и основные актеры возвращаются.
Написать
3 февраля 2022 14:11
«Охота на воров» с Джерардом Батлером получит продолжение
Джерард Батлер, Фифти Сент и режиссер Кристиан Гьюдгэст подтвердили свое возвращение в сиквел криминального боевика «Охота на воров». О’Ши Джексон младший также готов принять
Написать
14 февраля 2018 13:43
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне