«Охота на воров»: Рецензия Киноафиши
Банда преступников нападает на бронированный фургон, перевозящий деньги, и угоняет его, убив при этом несколько полицейских. Но в происшествии есть одна странность — грузовик был пуст, и грабители наверняка об этом знали. Шериф Ник О’Брайен (Джерард Батлер) берётся за расследование дела и быстро понимает, что полиция столкнулась с группой бывших военных, тщательно готовящих каждое преступление. Тем временем бандиты решают пойти на самое дерзкое ограбление в истории — выкрасть деньги из банка федерального резерва, который считается неприступной крепостью. Противостояние опытных преступников и грубых полицейских неизбежно должно привести к столкновению. Но сначала шерифу предстоит разгадать их план.
Ограбление банков — тема для кино вечная и всегда актуальная. Об этом можно снимать боевики, детективы, триллеры, драмы, комедии, ужасы. Ведь как говорится в самом начале «Охоты на воров», в одном только Лос-Анджелесе грабят банк каждые 48 минут. Дебютант режиссуры Кристиан Гьюдгэст решил попробовать в равной мере поместить в фильм сразу несколько жанров. Вышло, в целом, неплохо, но очень уж неоднородно. Даже сама история подана сразу с двух сторон: преступники, готовящие ограбление, и полицейский, который их выслеживает, получают примерно равное количество экранного времени.
С одной стороны, это даёт хорошую неоднозначность сюжета. В таких фильмах, как «Одиннадцать друзей Оушена» или «Удача Логана» сразу ясно, что у преступников всё должно пройти успешно. При этом, в третьем «Крепком орешке» не приходится сомневаться, что Уиллис поймает грабителей. Здесь же обе стороны одинаково неприятны. Преступники, хоть и продумывают толковый и остроумный план, остаются грабителями и убийцами жестокими даже к своим. При этом Ник тоже далеко не образцовый полицейский — он не стесняется бить подозреваемых, изменяет жене, да и вообще ведёт себя крайне мерзко. К тому же, не забывают показать и «человеческое лицо» бандитов — забота о семье, например.
С другой стороны — попытка раскрыть все сюжетные линии приводит к тому, что не дотянули ни одной. И даже главные герои выглядят немного схематично. Как влияет на детектива развод не очень ясно, он остаётся каким был. Кто из преступников действительно дружит, а кто нужен только для дела — тоже показано очень поверхностно. Сам план ограбления банка вроде и прописан полностью, но возможности им насладиться, как это было в тех же фильмах об Оушене, нет. К тому же, полицейские всю сцену ограбления просто едут, никак не влияя на происходящее. Здесь даже стандартный приём «всё пошло не по плану» выглядел бы значительно интереснее, хоть и предсказуемо. В итоге, сказать хоть что-то конкретно можно только о двух-трёх главных героях, все остальные, от эпизодического Тактарова до постоянного 50 Cent’а, представляют собой всего лишь фон для их противостояния.
Если разбирать фильм по частям, то в нём есть абсолютно всё для успеха. Гонки в паре моментов пытаются конкурировать чуть ли не с «Малышом на драйве». Перестрелка в конце выглядят очень сильно. Авторы не стали добавлять излишнего гротеска, и противостояние выглядит действительно жёстким и опасным: полицейские и преступники ведут себя сдержанно и чётко, что позволяет погрузиться в происходящее. Юмора в фильме тоже достаточно, причём он не выбивается из общей картины. Это жёсткие и грубые шутки суровых мужчин. И от этого они действительно смешные, чего стоит только знакомство героя 50 Cent’а с женихом его дочери. Есть и сюжетные твисты. Причём первый кажется поверхностным и предсказуемым, а вот дальше ждёт реальный сюрприз. И главные герои выглядят живо и натурально. Но почему-то в сумме это всё даёт очень слабый результат. Персонажи теряются среди безликих помощников, твисты показаны как-то неуверенно и слишком поздно, а драйв и экшен тут же проседает под грузом второстепенных линий. Всё-таки умение соблюдать в сложном сюжете нужные пропорции — большой талант, не всем дано повторять успех Финчера или Содерберга. Алексей Хромов
В российском прокате с 8 февраля 2018 года
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