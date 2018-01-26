«Охота на воров»: Рецензия Киноафиши

Ограбление без шуток и прикрас

Банда преступников нападает на бронированный фургон, перевозящий деньги, и угоняет его, убив при этом несколько полицейских. Но в происшествии есть одна странность — грузовик был пуст, и грабители наверняка об этом знали. Шериф Ник О’Брайен (Джерард Батлер) берётся за расследование дела и быстро понимает, что полиция столкнулась с группой бывших военных, тщательно готовящих каждое преступление. Тем временем бандиты решают пойти на самое дерзкое ограбление в истории — выкрасть деньги из банка федерального резерва, который считается неприступной крепостью. Противостояние опытных преступников и грубых полицейских неизбежно должно привести к столкновению. Но сначала шерифу предстоит разгадать их план.

Кадр из фильма «Охота на воров»

Ограбление банков — тема для кино вечная и всегда актуальная. Об этом можно снимать боевики, детективы, триллеры, драмы, комедии, ужасы. Ведь как говорится в самом начале «Охоты на воров», в одном только Лос-Анджелесе грабят банк каждые 48 минут. Дебютант режиссуры Кристиан Гьюдгэст решил попробовать в равной мере поместить в фильм сразу несколько жанров. Вышло, в целом, неплохо, но очень уж неоднородно. Даже сама история подана сразу с двух сторон: преступники, готовящие ограбление, и полицейский, который их выслеживает, получают примерно равное количество экранного времени.

Кадр из фильма «Охота на воров»

С одной стороны, это даёт хорошую неоднозначность сюжета. В таких фильмах, как «Одиннадцать друзей Оушена» или «Удача Логана» сразу ясно, что у преступников всё должно пройти успешно. При этом, в третьем «Крепком орешке» не приходится сомневаться, что Уиллис поймает грабителей. Здесь же обе стороны одинаково неприятны. Преступники, хоть и продумывают толковый и остроумный план, остаются грабителями и убийцами жестокими даже к своим. При этом Ник тоже далеко не образцовый полицейский — он не стесняется бить подозреваемых, изменяет жене, да и вообще ведёт себя крайне мерзко. К тому же, не забывают показать и «человеческое лицо» бандитов — забота о семье, например.

Кадр из фильма «Охота на воров»

С другой стороны — попытка раскрыть все сюжетные линии приводит к тому, что не дотянули ни одной. И даже главные герои выглядят немного схематично. Как влияет на детектива развод не очень ясно, он остаётся каким был. Кто из преступников действительно дружит, а кто нужен только для дела — тоже показано очень поверхностно. Сам план ограбления банка вроде и прописан полностью, но возможности им насладиться, как это было в тех же фильмах об Оушене, нет. К тому же, полицейские всю сцену ограбления просто едут, никак не влияя на происходящее. Здесь даже стандартный приём «всё пошло не по плану» выглядел бы значительно интереснее, хоть и предсказуемо. В итоге, сказать хоть что-то конкретно можно только о двух-трёх главных героях, все остальные, от эпизодического Тактарова до постоянного 50 Cent’а, представляют собой всего лишь фон для их противостояния.

Кадр из фильма «Охота на воров»

Если разбирать фильм по частям, то в нём есть абсолютно всё для успеха. Гонки в паре моментов пытаются конкурировать чуть ли не с «Малышом на драйве». Перестрелка в конце выглядят очень сильно. Авторы не стали добавлять излишнего гротеска, и противостояние выглядит действительно жёстким и опасным: полицейские и преступники ведут себя сдержанно и чётко, что позволяет погрузиться в происходящее. Юмора в фильме тоже достаточно, причём он не выбивается из общей картины. Это жёсткие и грубые шутки суровых мужчин. И от этого они действительно смешные, чего стоит только знакомство героя 50 Cent’а с женихом его дочери. Есть и сюжетные твисты. Причём первый кажется поверхностным и предсказуемым, а вот дальше ждёт реальный сюрприз. И главные герои выглядят живо и натурально. Но почему-то в сумме это всё даёт очень слабый результат. Персонажи теряются среди безликих помощников, твисты показаны как-то неуверенно и слишком поздно, а драйв и экшен тут же проседает под грузом второстепенных линий. Всё-таки умение соблюдать в сложном сюжете нужные пропорции — большой талант, не всем дано повторять успех Финчера или Содерберга. Алексей Хромов

В российском прокате с 8 февраля 2018 года

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