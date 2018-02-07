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Охота на воров Охота на воров
Киноафиша Фильмы Охота на воров Отзывы о фильме «Охота на воров»
Den of Thieves Охота на воров 2018 / США
7.6 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Охота на воров»

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Банда преступников нападает на бронированный фургон, перевозящий деньги, и угоняет его, убив при этом несколько полицейских. Но в происшествии есть одна странность — грузовик был пуст, и грабители наверняка об этом знали. Шериф Ник О’Брайен (Джерард Батлер) берётся за расследование дела и быстро понимает, что полиция столкнулась с группой бывших военных, тщательно готовящих каждое преступление. Тем временем бандиты решают пойти на самое дерзкое ограбление в истории — выкрасть…

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Денис Езерский 7 февраля 2018, 23:23
Оценка
Всем привет.
Сегодня киноафиша устроила мне вырванные... часы из жизни!
Я очень усидчивый парень, но тут я порывался выйти с первых 5-ти минут фильма.
Это какая-то грустная и не удачная пародия на все голливудские боевики. В этом фильме есть все со всех топовых фильмов, только снято так, что... Во время просмотра этой фильмы я чесался в неприличных местах.
Досидел до конца... в прямом смысле - "конца", (такого "концового" фильма я и не помню) с большим трудом!
Короче! Давайте я сразу вам скажу кто "убийца" и вы не будете тратить время? Завязка фильма - полная "шляпа", развитие - попец, а финал - "карий глаз". Бандитов всех убьют, а деньги заберет себе главный герой. Всё! Титры!
7 февраля 2018, 23:23 Ответить
Александр Леонтьев 7 февраля 2018, 23:58
Оценка
Сходил сегодня на пресс-показ фильма «Охота на воров» премьера которого завтра 8 февраля.

Поймал себя на мысли что это очень слабая версия фильма «Схватка» 1995 года с Аль Пачино и Робертом Де Ниро в главных ролях, если кто его еще не смотрел, обязательно посмотрите. Если сравнивать два фильма, очень много параллель, разница только в качестве исполнения и концовке фильма, но она уже не производит никого впечатления после 140 минут ожидания.

Самые динамичные сцены в фильме - это со стрельбой и являются прямым плагиатом с фильма «Схватка», только в более примитивном и не столь масштабном действии. Музыка к фильму тоже очень похожа на ту, что написал Эллиот Голденталь к фильму 1995 года.

Фильм ужасно не интересный и очень затянутый, ну прямо очень, нууу очень. Сюжет скучный, монотонный и не интересный, смотришь в ожидании ну вот, вот может сейчас, хотя бы минут через 50 просмотра, ну хоть, что-то интересное начнется?

И ничего…

Только вдумайтесь - 140 минут скучных диалогов и сцен. Весь фильм вытягивала только сама игра актеров крупным планом, они хоть немного сделали фильм атмосферным. Треть фильма которые были отведены про проблемы главного героя с его семьей и детьми так и не получило развязки, к чему и зачем - это показали так и осталось нереализованным в дальнейшем сюжете.

Поймал себя на мысли, что очень хотелось встать и уйти, на протяжении всего фильма ели себя сдерживал, и такое желание было ни у меня одного.
Не теряйте свои 2,3 часа жизни за зря, пересмотрите лучше старое кино и получите куда больше удовольствия от всего.
7 февраля 2018, 23:58 Ответить
SKY 8 февраля 2018, 14:43
Оценка
Прикольный боевичок, немного сумбурный что касается их расследования, но в целом вполне себе смотрибельный.
7/10
8 февраля 2018, 14:43 Ответить
Елена 8 февраля 2018, 17:22
в ответ на сообщение Денис Езерский от 7 февраля 2018, 23:23
Спасибо за такой отзыв, сэкономил мне вечер ) метко! )
8 февраля 2018, 17:22 Ответить
pozitologizm 8 февраля 2018, 20:35
Оценка
Фильм "Охота на воров". То, что доктор прописал.

Мне.
После двух подряд посмотренных артхаусовских фильмов и одной мелодрамы я прямо таки нуждалась в фильме, который нейтрализует всех этих артхаусовских мечущихся героев. С их преддепресивным выбором что такое хорошо и что такое плохо.
Хорошо ли я поступил а может быть плохо но это хорошо с другой стороны но для другой стороны это скорее плохо чем хорошо а может я ошибаюсь всё я устал у меня депрессия

И еще они обычно хиленькие такие. Физически. Физически хиленькие мечущиеся герои.

Мне нужно было это всё нейт-ра-ли-зовать. И я прямо таки побежала пошла с радостью на фильм Охота на воров.
Тем более предпремьерный показ, да еще и пиццы хоть заешься. Разной. Даром. Любою пресспоказы киноафиши)

В фильмы понятные парни, с понятными хорошо и плохо.
Две команды. Обе сильные. Бьются каждый за своё хорошо и плохо.
Гонки в фильме - да. Были, как я люблю, чтобы самой за руль захотелось.
Стрельба - да. Прям в пробке автомобильной. Из пулемёта
Круть.

Парни. И совсем не хиленькие. Бьются между собой.
Остальные люди и остальной мир для них - антураж. Они их не трогают, эмоций парней не цепляют.и Потому что у парней есть цель и твердое понимание о том кто тут кто и зачем.
Правда и без хитрожопых в фильме не обошлось.

Вообщем, если вы любите кидать термосы в стену или вам этого иногда хочется.
И у вас много силы жизни и вы устали от рефлексии окружающих. Или может своей собственной. И от того, что нужно всё время быть не собой а каким тебя хотят видеть. То вот этот фильм - самое оно то.
Никакой расчлененки, размазанных мозгов, садизма и прочей тошноты.
Просто бл@т взял пистоле/пулемет/автомат и стреляешь пока все патроны не закончатся.

Синопсис фильма
Большой Ник – начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся.
Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.

Я спала хорошо очень хорошо после этого фильма.
От атрхауса обычно ворочаюсь.


лучше идти НЕ одному
8 февраля 2018, 20:35 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 8 февраля 2018, 22:09
Оценка
Старина Батлер что то совсем плохо выглядит. С такой опухшей рожей ему надо тяжелобольных играть а не с винтовкой бегать. Первая половина фильма пипец какая нудная во второй начинается какая то движуха. А вообще какое то странное подразделение полиции устраивающее перестрелку из автоматического оружия в оживленном месте. Разочарован
8 февраля 2018, 22:09 Ответить
Филипп Сидоров 10 февраля 2018, 12:30
Оценка
Всем привет✌️

Хочется сказать, что Hollywood редко стал нас радовать действительно блокбастерами!

Боевичок с размахом на Успех, но сюжет явно недотянул и хоть фильм и смотрится, но ощущение затянутости преследует весь фильм.

Сравнение этого фильма с сюжетом 1995 года и фильмом Схватка, считаю совсем неуместно, там было совсем другое кино!

Киноафиша собрала большое кол-во гостей на пресс показ, организовало все топ и в целом я думаю большинство было довольно.
Ведь главное где, с кем и что!✌️

Вообщем Коротко:
Батлер - Молодец!
Hollywood - подтянутся!
Киноафиша - Топ Так держать!
10 февраля 2018, 12:30 Ответить
Светлана 12 февраля 2018, 12:37
Оценка
"Охота на воров" достаточно типичный боевик без его лучших сторон, но отлично подходит, чтобы расслабиться в выходные и ни о чем не думать. А Батлер хоть и постарел, но все еще хорош
12 февраля 2018, 12:37 Ответить
Любочка Ерухимович 12 февраля 2018, 12:43
Оценка
Страсть моя к мужчина без футболки удовлетворена!

Неплохой фильм, но начало очень затянутое и скучное, зато в нем основные "ключи" для разгадки финала.
Старина Батлер по прежнему хорош собой, роль распустившегося копа ему удалась, а как он чавкал... меня аж раздражало! Хорошая актерская игра))))

А вот любимый с детства 50 Cent оказался на экране менее брутальным, чем в своих клипах)))) В фильме ты найдешь 2 лучших момента с ним - когда он знакомится с парнем дочки и когда его заденет пулей...

Секси актеры, концовочка, которую ты не ожидал увидеть, пара гонок и сцены с перестрелками.

Фильм понравится больше мужчинам, чем женщинам, хотя я до сих пор вспоминаю торс Пабло Шрайбера и облизываюсь
12 февраля 2018, 12:43 Ответить
Катерина Штифель 12 февраля 2018, 13:22
Добротный боевик, прекрасный Джерард Батлер. Фильм стоит уделенного ему времени.
12 февраля 2018, 13:22 Ответить
Pavel Savchenko 13 февраля 2018, 00:15
Оценка
В минувшую среду мне удалось побывать на пресс-показе устро енный командой KINOAFISHA.INFO. Сегодня на повестке дня открывший уик энд премьер минувшей недели в кинотеатрах страны фильм "Охота на воров" режиссера Кристиана Гьюдгеста. Имя которого, пусть и не на слуху у заядлых киноманов, однако же, его работы в качестве сценариста в таких проектах как "Падение Лондона" и "Одиночка" с Вином Дизелем, говорят сами за себя.
Новый фильм в излюбленном стиле Гьюдгеста - пышащая альфосамцовым пафосом криминальная драма. В главной роли Джерад Батлер, который в особом представлении не нуждается и, кажется, рожден для роли крутых мужиков с варварскими замашками, но совершенно гуманными помыслами( взять к примеру царя леонида из "300"). Так же, многим покажется знакомым лицо юного айскьюба, вернее его сына(как мне кажется выращенного в подземной лаборатории на зеленые деньги бессмертного черногожего исполнителя), как две капли воды похожего на папашку. Не забудем и о нереально массивном и не менее талантливом генгста реппере 50центе, а также о Пабло Шрайбере - леприконе переростке из еще пока свеженького сериала "Американские боги". Что же, со звездным составом мы определились и сейчас перейдем к сюжету.
Фильм расскажет нам о противостоянии двух группировок. С одной стороны банда грабителей банков. С другой - команда местного шерифа. Настоящие копы в законе. Весь фильм это своеобразное противостояние двух сторон перекрученное через героя О'Ши Джексона, парнишку-водилу, которого ловкие копы под предводительством Джерарда Батлера( он же большой Ник) берут в оборот и заставляют сливать инфу по готовящемуся ограблению. Грубые, сочащиеся страстью к насилию персонажи с легостью ставят на кон игры свои жизни. В ожидании схватки охотники и воры ведут свои тонкие игры борясь за столь необходимое в смертельной битве превосходство.
На столь пафосной нотке, в духе фильма, скажу, что картина на самом деле забавная, задорная и, если бы не пара неудачных сюжетных веток, была бы ну как минимум 9 из 10, а так твердая 7-ка по моему только что выдуманному рейтингу крутых бандитских драм. Много не ждите и свое получите. Перестрелки очень реалистичны и накаляют адреналина в крови до предела. Всем приятного просмотра. Любите кино. Пока.
13 февраля 2018, 00:15 Ответить
irina_nicil 15 февраля 2018, 18:20
Оценка
Товарищи, ну фильм же девочковый! Не надо его препарировать с таким серьезом и искать там вправду какой-то триллер. Мне очень понравился - столько красивых мужикоффффф в динамике.))

Мужчинам время лучше не тратить.
15 февраля 2018, 18:20 Ответить
Олег 18 февраля 2018, 12:23
Очень понравился.
18 февраля 2018, 12:23 Ответить
Дмитрий Шилов 26 февраля 2018, 14:58
Плохие копы и хорошие грабители
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​​​​​​​"2400 раз в год. 44 раза в неделю. 9 раз в день. Каждые 48 минут. Здесь происходит ограбление банка. Добро пожаловать в мировую столицу мира по ограблениям банков -Лос-Анджелес." "Охота на воров" - это история противостояния полицейских и грабителей в городе Ангелов, в которой преступники не такие уж и плохие, а копы не такие уж и хорошие.Сюжет "Охоты на воров" не отличается особой оригинальностью, а в некоторых местах уж очень похож на известные боевики. На протяжении всего фильма, зрителей не будет оставлять некое ощущение, что они уже где-то это видели. Хотя в чём то, фильм достаточно самобытен и интересен. В центре сюжета противостояние начальника элитного подразделения по борьбе с ограблениями Большого Ника(Джерард Батлер) и бывшего военного, ставшего грабителем Меримена. Поверьте, на протяжении фильма вы будете болеть за "плохих парней", потому что они не такие уж плохие. Меримена играет Пабло Шрайбер, звезда сериалов "Прослушка" и "Американские боги". Кстати, сводный брат Лив Шрайбера, известного по сериалу "Рэй Донован" и франшизе "Крик". Роль "хорошего преступника" ему удалась. В "Охоте на воров" переживаешь именно за его команду, а не за команду шерифа, уж очень хорошо раскрыты характеры и истории грабителей. Можно сказать точно, что Пабло Шрайбер не теряется на фоне более именитого Джерарда Батлера. Абзац текста, абзац текста, абзац текстаДжерард Батлер в фильме - эдакий плохой коп. Пьет на работе, нарушает законы, изменяет жене. Но при всём этом непримиримо уничтожает преступников жесткими методами. "Видишь татуировку? Я тоже в банде -просто у меня значок есть." Это именно про него. Он настолько вжился в роль, что набрал 15 кг, чтобы не казаться худым на фоне остальных накаченных мужчин в фильме. И в фильме, всем своим видом по началу он вызывает неприязнь. Но тем не менее это, тот случай, когда добро бывает с кулаками. Так сказать плохой парень встал на стражу добра,и использует против преступников их же методы.Абзац текста, абзац текста, абзац текстаНа удивление, своей ролью порадовал рэпер 50сent. Вроде и второстепенная, но очень запоминающаяся роль грабителя и многодетного отца. На сцен, когда он отпускал дочь на выпускной зал просто лежал от смеха. Развитие событий происходит очень постепенно и неспешно. Да и сюжет достаточно предсказуем, но могу сказать , что не совсем ожидаемая концовка должна порадовать любителей боевиков.

​​​​​​​Каждое действие, каждый шаг персонажей объясняется, следовательно, не возникает вопросов, что откуда взялось и почему так вышло. Фильм насыщен различными жанровыми элементами, здесь есть и перестрелки, и лихие заезды, и неплохие диалоги. При этом, особо хочется отметить постановщиков боевых сцен. Результаты их работы больше напоминали не художественное кино, а практическое руководство по боевой стрельбе для подразделений специального назначения.


После просмотра, думаю, многие проведут аналогию с одним из лучших фильмов про грабителей банков Майкла Манна "Схватка" с Аль Пачино и Робертом де Ниро в главных ролях. И если "Схватка" в жанре боевиков про грабления это 10 баллов, то "Охота на воров" тянет на 7 баллов. В остальном, "Охота на воров" это неплохой боевик, с немного затянутой серединой, парой отличных перестрелок, и не совсем ожидаемой концовкой. И толстым Джерардом Батлером.
26 февраля 2018, 14:58 Ответить
airmaxer 3 апреля 2022, 01:48
Оценка
Классный фильм
3 апреля 2022, 01:48 Ответить
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