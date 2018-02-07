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Банда преступников нападает на бронированный фургон, перевозящий деньги, и угоняет его, убив при этом несколько полицейских. Но в происшествии есть одна странность — грузовик был пуст, и грабители наверняка об этом знали. Шериф Ник О’Брайен (Джерард Батлер) берётся за расследование дела и быстро понимает, что полиция столкнулась с группой бывших военных, тщательно готовящих каждое преступление. Тем временем бандиты решают пойти на самое дерзкое ограбление в истории — выкрасть…