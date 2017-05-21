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Молодой Годар Молодой Годар
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Le Redoutable

Молодой Годар, 2017

2017 / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Роман между известным режиссером и актрисой на фоне молодежного бунта во Франции
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Молодой Годар» - это новый фильм от обладателя «Оскара» за фильм «Артист» Мишеля Хазанавичуса. В главных ролях снялись известные французские актёры: Луи Гаррель («Мечтатели», «Друзья», «Мой король»), Беренис Бежо («Артист», «Вечность»), Стэйси Мартин («Нимфоманка»), Миша Лекот («Сен-Лоран. Стиль - это я») и другие.

Действие фильма «Молодой Годар» перенесёт зрителей в 1967 года. Представитель французской «новой волны» Жан Люк Годар снимает картину «Китаянка». На съёмках он влюбляется в исполнительницу главной роли Анн Вяземски, однако та моложе его на 20 лет. Несмотря на это, они женятся и живут счастливо. Однако фильм плохо принимают зрители и пресса, что выливается в скандал. А на улицах уже начинается молодёжный бунт, который увлекает Годара в самое сердце революции.

- «Молодой Годар» попал в основной конкурс Каннского кинофестиваля

- Беренис Бежо до «Молодого Годара» также играла в трёх фильмах Хазанавичуса: «Агент 117», «Артист» и «Поиск»

- Беренис Бежо и Стейси Мартин вместе снимались в картине «Детство лидера»

- Бюджет фильма составил 11 миллионов евро

- Сам Годар назвал фильм очень глупой затеей

- Мишель Хазанавичус во второй раз снимает картину на кинематографическую тему. Первым его фильмом, исследующей мир кино, стал «Артист»

Париж, 1967 год. Жан Люк Годар – лидер «новой волны», режиссер, изменивший язык кино, снимает «Китаянку». Он безумно влюблен в исполнительницу главной роли, актрису Анн Вяземски, которая моложе его на 20 лет. Они счастливы и сочетаются законным браком. Последовавший за этим скандальный прием фильма и вспыхнувший в мае 68 года молодежный бунт увлекают бескомпромиссного гения в пучину революции. 

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 ноября 2017
Премьера онлайн 1 декабря 2021
Премьера в мире 21 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Мишель Хазанавичус
Мишель Хазанавичус
В ролях
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Жан-Пьер Моки
Жан-Пьер Моки
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Все актеры и съемочная группа
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Молодой Годар смотреть онлайн

Молодой Годар
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«Моцарт умер в 35, - жалуется нелепый чудик в огромных очках. – Умер и правильно сделал. Художник не должен жить дольше – не должен превращаться в обрюзгшего мэтра»… Чудику 37. И для многих он уже мэтр. Во всяком случае, для тех, кто десять раз к ряду смотрел «На последнем дыхании». И кто абсолютно уверен, что идеальное кино должно выглядеть именно так. Вот только чудику не нужны идеалы. Чудик создает свои собственные миры и создает с единственной…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Молодой Годар» пройдёт в кинотеатре «Лендок» Жан-Люк Годар известен как дерзкий режиссёр и революционер в душе и по политическим взглядам. В 2010 году Годар получил «Оскара» за вклад в развитие кинематографа. Это заставило вспомнить
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13 ноября 2017 20:23
Фестиваль французского кино «Le Cinema Français» пройдет в 20 городах России С 11 по 18 октября в избранных кинотеатрах нашей сети состоится IV Фестиваль французского кино LE CINEMA FRANCAIS при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез
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13 октября 2017 20:07
Обзор 39 Московского Международного Кинофестиваля. Часть 1 Холод, дождь, пробки, Кубок Конфедерации по футболу – ничто не помешает настоящему москвичу-киноману провести этот июнь так, как он (киноман) запланировал. Хотя сразу оговорюсь: речь о
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28 июня 2017 12:51
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