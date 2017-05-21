Молодой Годар, 2017

«Молодой Годар» - это новый фильм от обладателя «Оскара» за фильм «Артист» Мишеля Хазанавичуса. В главных ролях снялись известные французские актёры: Луи Гаррель («Мечтатели», «Друзья», «Мой король»), Беренис Бежо («Артист», «Вечность»), Стэйси Мартин («Нимфоманка»), Миша Лекот («Сен-Лоран. Стиль - это я») и другие.

Действие фильма «Молодой Годар» перенесёт зрителей в 1967 года. Представитель французской «новой волны» Жан Люк Годар снимает картину «Китаянка». На съёмках он влюбляется в исполнительницу главной роли Анн Вяземски, однако та моложе его на 20 лет. Несмотря на это, они женятся и живут счастливо. Однако фильм плохо принимают зрители и пресса, что выливается в скандал. А на улицах уже начинается молодёжный бунт, который увлекает Годара в самое сердце революции.