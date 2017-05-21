Молодой Годар, 2017

«Молодой Годар» - это новый фильм от обладателя «Оскара» за фильм «Артист» Мишеля Хазанавичуса. В главных ролях снялись известные французские актёры: Луи Гаррель («Мечтатели», «Друзья», «Мой король»), Беренис Бежо («Артист», «Вечность»), Стэйси Мартин («Нимфоманка»), Миша Лекот («Сен-Лоран. Стиль - это я») и другие.
Действие фильма «Молодой Годар» перенесёт зрителей в 1967 года. Представитель французской «новой волны» Жан Люк Годар снимает картину «Китаянка». На съёмках он влюбляется в исполнительницу главной роли Анн Вяземски, однако та моложе его на 20 лет. Несмотря на это, они женятся и живут счастливо. Однако фильм плохо принимают зрители и пресса, что выливается в скандал. А на улицах уже начинается молодёжный бунт, который увлекает Годара в самое сердце революции.
- «Молодой Годар» попал в основной конкурс Каннского кинофестиваля
- Беренис Бежо до «Молодого Годара» также играла в трёх фильмах Хазанавичуса: «Агент 117», «Артист» и «Поиск»
- Беренис Бежо и Стейси Мартин вместе снимались в картине «Детство лидера»
- Бюджет фильма составил 11 миллионов евро
- Сам Годар назвал фильм очень глупой затеей
- Мишель Хазанавичус во второй раз снимает картину на кинематографическую тему. Первым его фильмом, исследующей мир кино, стал «Артист»
Париж, 1967 год. Жан Люк Годар – лидер «новой волны», режиссер, изменивший язык кино, снимает «Китаянку». Он безумно влюблен в исполнительницу главной роли, актрису Анн Вяземски, которая моложе его на 20 лет. Они счастливы и сочетаются законным браком. Последовавший за этим скандальный прием фильма и вспыхнувший в мае 68 года молодежный бунт увлекают бескомпромиссного гения в пучину революции.