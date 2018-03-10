«Ева»: Рецензия Киноафиши

Чужая пьеса

Один из клиентов Бертрана Валада (Гаспар Ульель) в прошлом был успешным писателем. Правда, время идет, и читатели утратили интерес к его творчеству. По крайней мере, он так думает, поэтому и не собирается публиковать свою новую пьесу. Но по его последнему произведению все же будет поставлен спектакль. И не один. Причина проста ‒ после смерти пожилого драматурга Бертран похищает его рукопись и присваивает ее авторство себе. Вскоре молодой человек приобретает известность как талантливый писатель и находит очаровательную подружку. Вот только спокойно почивать на лаврах Бертрану не удается, ведь все ждут, когда же он напишет новый шедевр. А с вдохновением и писательским мастерством у самозванца – большие проблемы. Он отчаянно ищет идеи для новой работы в жизни. И жизнь подсказывает ему возможный сюжет. Бертран встречает провинциальную проститутку Еву (Изабель Юппер) и решает сделать ее героиней своей пьесы.

Премьера фильма «Ева» Бенуа Жако состоялась на Берлинале в этом году. Критики и жюри приняли киноленту прохладно. Из Берлина фильм вернулся без наград и не может похвастаться высокими рейтингами на агрегаторах рецензий. До российского проката тем не менее «Ева» добралась и позиционируется как эротический триллер, что все же достаточно далеко от сути. Картина Бенуа Жако с Изабель Юппер в одной из главных ролей не сравнится, например, с кинолентой «Она» Пола Верховена, в которой французская актриса также исполнила главную роль. «Ева» проигрывает фильму-предшественнику по всем параметрам: в ней нет напряжения и подводных камней. Творение Бенуа Жако ближе к комедийной мелодраме с заявкой на интеллектуальное кино. И то комедийная составляющая напоминает о себе из-за неловких и манерных переходов от одной сцены к другой, при которых логика происходящего раз за разом повисает на волоске.

Кадр из фильма «Ева»

Бенуа Жако снял фильм «Ева» по одноименному роману Джеймса Хедли Чейза, впервые экранизированному Джозефом Лоузи. В его фильме 1962 года роль Евы исполнила Жанна Моро, писателя-самозванца сыграл Стенли Бейкер. Современная интерпретация книги довольно сильно отличается от представленной Джозефом Лоузи. Ева в исполнении Жанны Моро жила в Риме и была элитной проституткой. Она не гналась за малыми деньгами ‒ на кону было нечто большее. В Еве сосредотачивалась ненависть к мужчинам и власть по отношению к ним, базирующаяся на почти животном магнетизме. Плюс Джозеф Лоузи не смог противостоять искушению и встроил в фильм отсылки к грехопадению.

Кадр из фильма «Ева»

Бенуа Жако выбрал иной путь. Он отбросил религиозный контекст и рассказал о судьбе героини своего фильма с недальновидной беспечностью. Профессия Евы в его киноленте сведена к заработку денег, ради вполне конкретной цели. Изабель Юппер пришлось сыграть женщину, четко озвучивающую свою ставку и на большее не претендующую. К тому же ее Еве только предстоит перебраться в столицу, пока же она неловко ведет себя в местном ресторане и не похожа на коварную искусительницу. Вместо ненависти к представителям противоположного пола своей Еве Бенуа Жако подарил невыразительную гамму чувств и напрочь отказал ей в таинственной власти над мужчинами.

Кадр из фильма «Ева»

Речь о страсти и болезненной зависимости в фильме если и звучит, то невнятно, а связь между Евой и Бертраном выглядит на редкость вымученной и неубедительной. Режиссер больше фокусируется на творческих муках драматурга-самозванца и не успокаивается, пока окончательно его не унизит, раз за разом подчеркивая, как же банален этот персонаж. Наряду с этим в образе Бертрана можно разглядеть манерно расставленные маячки, позволяющие вчитывать в фильм критику современной культуры. В картине угадывается как минимум упоминание таких проблем, как зависимость писателя от пиара и уязвимость перед читателем.

Кадр из фильма «Ева»

«Ева» не единственный фильм Бенуа Жако, в котором в центре сюжета оказывается история отношений с представителем древнейшей профессии. В 1998 году состоялась премьера его киноленты «Школа плоти». В этом фильме одна из главных ролей также досталась Изабель Юппер. Ее героиня влюбилась в парня, торговавшего своим телом. Молодой человек издевался над бедолагой, унижал, капризничал и изменял ей с молодой подружкой. Теперь в фильме Бенуа Жако молодой подруге изменяют с более опытной и зрелой женщиной. Однако «Ева» не стала реваншем над самовлюбленным малолеткой, потому что новая работа Бенуа Жако оставляет за скобками нюансированную проработку характеров главных героев фильма и их отношений.

Кадр из фильма «Ева»

«Ева» Бенуа Жако интересна в связи с его более ранней картиной и кинолентой Джозефа Лоузи. На их фоне видно, как изменяются акценты в фильме 2018 года. При этом Бенуа Жако, казалось бы, делает выигрышные ставки, но все же они не приносят ему ожидаемой победы. Он слишком сильно сосредоточен на высмеивании Бертрана. Банальность, которую режиссер приписывает главному герою фильма, переходит на всю киноленту и становится едва выносимой. В усмешке над писателем-самозванцем, неспособным выдать и пары связных предложений, тонут упоминания о культуре и творчестве, любви и психологической зависимости.

Елена Громова

В российском прокате с 8 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ева»