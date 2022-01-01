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Джулия Рой
Джулия Рой
Julia Roy
О персоне
Фильмография
Джулия Рой
Julia Roy
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Дата рождения
12 декабря 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Джулии Рой
Родилась 12 декабря 1989 года. Париж, Франция.
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Фильмография Джулии Рой
Сюзанна Андлер
драма
2021, Франция
4.0
Повезло
комедия
2019, Австрия
5.0
Ева
триллер, эротика
2017, Франция
5.0
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