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Везучая
Fortunata
Везучая, 2017
2017 / Италия
6.2
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Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
История молодой матери, чья личная жизнь не удалась.
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Год выпуска
2017
Премьера в мире
20 мая 2017
Режиссер
Серджио Кастеллитто
В ролях
Жасмин Тринка
Ханна Шигулла
Стефано Аккорси
Алессандро Борги
Эдоардо Пеше
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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