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Везучая Везучая
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Fortunata

Везучая, 2017

2017 / Италия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

История молодой матери, чья личная жизнь не удалась.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 мая 2017
Режиссер
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
В ролях
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Алессандро Борги
Алессандро Борги
Эдоардо Пеше
Эдоардо Пеше
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Везучая 1 постер
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4 августа 2017 14:15
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