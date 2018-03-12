Наша рецензия

Один из клиентов Бертрана Валада (Гаспар Ульель) в прошлом был успешным писателем. Правда, время идет, и читатели утратили интерес к его творчеству. По крайней мере, он так думает, поэтому и не собирается публиковать свою новую пьесу. Но по его последнему произведению все же будет поставлен спектакль. И не один. Причина проста ‒ после смерти пожилого драматурга Бертран похищает его рукопись и присваивает ее авторство себе. Вскоре молодой человек приобретает известность как талантливый писатель…