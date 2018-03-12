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Ева Ева
Киноафиша Фильмы Ева Отзывы о фильме «Ева»
Eva Ева 2017 / Франция
5.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Ева»

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Наша рецензия

Один из клиентов Бертрана Валада (Гаспар Ульель) в прошлом был успешным писателем. Правда, время идет, и читатели утратили интерес к его творчеству. По крайней мере, он так думает, поэтому и не собирается публиковать свою новую пьесу. Но по его последнему произведению все же будет поставлен спектакль. И не один. Причина проста ‒ после смерти пожилого драматурга Бертран похищает его рукопись и присваивает ее авторство себе. Вскоре молодой человек приобретает известность как талантливый писатель…

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Anatoly Kuznetsov 12 марта 2018, 08:20
Оценка
Во-первых - Синопсис Фильма представленный на Киноафише- о каком-то другом фильме. На самом деле- это не эротический (один раз существо мужского рода теребит свои гениталии через нижнее бельё, второй раз - тем более неприятно, но не эротично) и, самое главное, - не триллер.Трепета от ожидания следующего оборота сюжета нет, всё очевидно с первой секунды. Создатели фильма словно хотят рассказать полную историю о каждом герое - ничего при этом не сказав. Нет, если вы стремитесь найти смысл, то определённо, найдёте. О жажде перемен и готовности делать для этого всё для этого, о нежелании чего либо менять, о френдзоне. Всё это будет. Но гадкое ощущение- что потратили бездарно пару часов своей жизни - останется, определенно. Приятного просмотра.
12 марта 2018, 08:20 Ответить
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