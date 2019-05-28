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Бенуа Жако
Бенуа Жако
Benoît Jacquot
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Бенуа Жако
Benoît Jacquot
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Дата рождения
5 февраля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Бенуа Жако
Родился 5 февраля 1947 года. Париж, Франция.
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Фильмография Бенуа Жако
Сюзанна Андлер
драма
2021, Франция
4.0
Последняя любовь Казановы
мелодрама, исторический
2019, Франция / Бельгия
5.0
Ева
триллер, эротика
2017, Франция
5.0
Художник тела
драма
2016, Франция / Португалия
5.0
Неделя французского кино / Фестиваль Фестивалей – 2015
фестиваль
2015, Франция
0.0
Дневник горничной
драма
2015, Франция / Бельгия
7.0
Травиата
опера
2014,
0.0
3 сердца
драма
2014, Франция / Германия / Бельгия
5.0
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28 мая 2019 12:00
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Названо еще несколько фильмов, вошедших в конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля. Среди них лента «Девица» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссерское
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16 января 2018 22:36
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