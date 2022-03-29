Содержание:

Гаспар Ульель – Фильмы

- Гаспар Ульель – «Ганнибал. Восхождение»

- Гаспар Ульель – «Ева»

Гаспар Ульель – Личная жизнь

Французский киноактер Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в Булонь-Бийанкур, Франция. Отец Серж Ульель – дизайнер спортивной одежды, мать Кристин – стилист. У Гаспара есть также сестра Лиза. С детских лет Ульель мечтал стать кинорежиссером. В 12 лет подросток снялся в телевизионном сериале и впоследствии продолжил сотрудничество с ТВ. После окончания лицея поступил в университет Сен-Дени, где изучал кинематограф. В 1999 году Гаспар Ульель дебютировал на большом экране: снялся в короткометражной ленте «Прозвища», после чего последовала роль у Андре Тишине в картине «Заблудшие».

В 2006 году актер получил свою первую премию «Сезар» за роль в фильме «Долгая помолвка». Второй «Сезар» Ульель получил в 2017 году за роль в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света».

Кроме того, артист дважды становился лауреатом премии Lumiere Awards: в 2003 году за роль Лоика в ленте «Целуй кого хочешь» Мишель Блан, в 2015 году за роль Ив-Сен Лорана в картине «Сен-Лоран. Стиль – это я».

В июле 2015 года Ульель награжден французским орденом Искусств и литературы. Актер активно снимается в теле- и кинопроектах.



Гаспар Ульель – Фильмы

В 2004 году вышла военная детективная мелодрама Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка»: Ульель сыграл пропавшего без вести солдата Манека, работал в паре с Одри Тоту. Картина получила пять кинопремий «Сезар».

В 2009 году актер снялся вместе с Жаном Рено в триллере Лорана Тюэля «Замкнутый круг», повествующем о семье армянских гангстеров, управляющей преступным миром на юге Франции.

Гаспар Ульель сыграл одну из главных ролей в широкоформатном историческом фильме Бертрана Тавернье «Принцесса де Монпасье» (2010), снятом по одноименной новелле XVII века госпожи де Лафайет.

В байопике «Сен Лоран. Стиль – это я» Бертрана Бонелло (2014), Ульель воплотил образ великого кутюрье.

В 2016 году Ульель работал с Ксавье Доланом: актер сыграл главную роль в картине «Это всего лишь конец света». Ульель органично изобразил талантливого драматурга Луи, приехавшего домой сообщить новость о своей болезни. Картина получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.



Гаспар Ульель – «Ганнибал. Восхождение»

В 2007 году актер снялся в приквеле «Ганнибал: Восхождение» Питера Уэббера. Ульель сыграл молодого Ганнибала Лектора. Картина рассказывает о детстве и юности персонажа. В целом, фильм был негативно принят критиками. В то же время игру Ульеля оценили на высоком уровне.



Гаспар Ульель – «Ева»

Франко-бельгийская драма «Ева» поставлена режиссером Бенуа Жако в 2017 году. Сценарий картины написан по мотивам романа Джеймса Хедли Чейза. Гаспар Ульель играет подающего надежды писателя, который однажды встречает роковую куртизанку Еву (Изабель Юппер). Непростые отношения затягивают мужчину с головой. Картина была представлена в главной конкурсной программе 68-го Берлинского кинофестиваля.



Гаспар Ульель – Личная жизнь

В молодости артист встречался со своей коллегой по цеху Марион Котийяр, позже увлекся актрисой Клеманс Поэзи. С 2013 года Гаспар Ульель живет в гражданском браке с певицей и моделью с Гаэль Петри. В 2016 году у пары родился сын.