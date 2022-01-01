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Фильмы про безответную любовь
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Фильмы про безответную любовь

Все 41 Онлайн
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Королева
Королева
Смотреть за 1 рубль
0.0
комедия
2020, Россия
Честный человек
Честный человек
6.0
драма
2019, Франция
Акулы
Акулы
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2019, Уругвай / Аргентина / Испания
Голый романтик
Голый романтик
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6.0
комедия, мелодрама
2019, Австралия
Куриоса
Куриоса
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5.0
драма, мелодрама
2018, Франция
Ева
Ева
5.0
триллер, эротика
2017, Франция
В последний раз прощаюсь
В последний раз прощаюсь
0.0
драма, мелодрама
2017, Украина
Секрет неприступной красавицы
Секрет неприступной красавицы
0.0
мелодрама
2017, Россия
В активном поиске
В активном поиске
6.0
мелодрама, комедия
2016, США
Униженные и оскорбленные
Униженные и оскорбленные
0.0
документальный
2016, Россия
Свадьба лучшего друга
Свадьба лучшего друга
5.0
комедия, мелодрама
2016, Китай
Во имя любви
Во имя любви
6.0
мелодрама
2015, Россия
Золотая невеста
Золотая невеста
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5.0
мелодрама
2014, Россия
Хочу замуж
Хочу замуж
0.0
мелодрама
2013, Россия
Красавица из трущоб
Красавица из трущоб
6.0
драма
2012, Великобритания
Охота
Охота
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7.0
драма
2012, Дания
Белое платье
Белое платье
6.0
мелодрама
2010, Россия
Сколько ты стоишь?
Сколько ты стоишь?
7.0
драма, комедия
2005, Италия / Франция
Дурное воспитание
Дурное воспитание
6.0
мелодрама, драма, триллер, криминал
2004, Испания
Одержимость
Одержимость
7.0
драма, триллер, мелодрама
2004, США
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Агония безответной любви в захватывающих киноисториях для поклонников драматического жанра.

Пять лучших фильмов про безответную любовь

Невзаимность может свести с ума. Неспроста же любовная тема волновала деятелей искусства во все эпохи. Подборка художественных кинокартин российских и зарубежных режиссеров посвящена мукам безответных чувств.

«Малена», 2000

Эротическая мелодрама с непревзойденной Моникой Беллуччи создана культовым кинорежиссером и сценаристом итальянцем Джузеппе Торнаторе. В основу сюжета положено одноименное литературное произведение Лучано Винцензоли. События кинокартины представлены как страстные воспоминания главного героя. Подросток Ренато вспоминает годы Второй мировой войны, когда его семья переехала в небольшой сицилийский город. Мальчик получает от отца велосипед и становится «своим» в компании одногодок. От мальчишек Ренато узнает о прекрасной дочери местного учителя. Красота двадцатисемилетней вдовы Малены не дает покоя всем мужчинам городка – и главному герою в особенности.

Он больше не в силах игнорировать внезапный объект обожания.

«Еще люблю, еще надеюсь», 1984

Это история безответной любви и преданности длиною в жизнь. Главный герой испытывает глубокие чувства к Агнессе. Правда, девушка выходит замуж за другого мужчину. У Агнессы и ее мужа рождаются дети. Проходят годы, и семейная чета уже занимается воспитанием внуков. Только вот Василий Васильевич все так же трепетно влюблен и ежегодно в январе поздравляет драгоценную возлюбленную с днем рождения.

Стоит отметить, что пронзительная мелодрама советского сценариста и кинорежиссера Николая Лырчикова подарила дебютную роль российскому актеру Константину Лавроненко.

«Тристана», 1970

Драматический художественный фильм Луиса Бунюэля снят по мотивам одноименного романа, принадлежащего перу крупнейшего испанского писателя-реалиста Переса Гальдоса. Зритель отправляется в конец девятнадцатого века, в Толедо. А затем знакомится с юной сиротой по имени Тристана, взятой под опеку развратным ловеласом доном Лопе. Опекун испытывает к девушке неоднозначные чувства. В итоге Тристана становится для него любовницей. Лопе стареет и беднеет, а его подопечная увлекается молодым художником и убегает прочь.

Но на этом история болезненных взаимоотношений не заканчивается…

«Одержимость», 2004

Таинственный триллер шотландского режиссера Пола Макгигана представляет собой ремейк французской киноленты «Квартира» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем. В центре событий оказывается главный герой по имени Мэтью, который полюбил Лизу и встречается с ней около трех месяцев. Через какое-то время Мэтью предлагают хорошую должность в Нью-Йорке. Он зовет с собой возлюбленную, однако та не дает конкретного ответа, но обещает подумать. В итоге Лиза пропадает из жизни своего бойфренда. По словам знакомых, Лиза отправилась в гастрольный тур вместе с танцевальной труппой. Герой ошеломлен и раздавлен. Спустя два года он готовится к свадьбе с другой, но снова встречает девушку, напоминающую ему бывшую зазнобу.

Теперь Мэтью намерен узнать всю правду об исчезновении Лизы.

«Онегин», 1999

Впечатлительная, романтичная натура Татьяна безответно влюбляется в столичного денди Евгения Онегина и пишет возлюбленному трогательное письмо. Это британо-американская киноинтерпретация знаменитого романа в стихах, написанного величайшим русским классиком А.С. Пушкиным. Режиссерское кресло досталось англичанке Марте Файнс.

А съемочный процесс проходил в культурной столице России – Санкт-Петербурге.

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