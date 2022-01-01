Агония безответной любви в захватывающих киноисториях для поклонников драматического жанра.

Пять лучших фильмов про безответную любовь

Невзаимность может свести с ума. Неспроста же любовная тема волновала деятелей искусства во все эпохи. Подборка художественных кинокартин российских и зарубежных режиссеров посвящена мукам безответных чувств.

«Малена», 2000

Эротическая мелодрама с непревзойденной Моникой Беллуччи создана культовым кинорежиссером и сценаристом итальянцем Джузеппе Торнаторе. В основу сюжета положено одноименное литературное произведение Лучано Винцензоли. События кинокартины представлены как страстные воспоминания главного героя. Подросток Ренато вспоминает годы Второй мировой войны, когда его семья переехала в небольшой сицилийский город. Мальчик получает от отца велосипед и становится «своим» в компании одногодок. От мальчишек Ренато узнает о прекрасной дочери местного учителя. Красота двадцатисемилетней вдовы Малены не дает покоя всем мужчинам городка – и главному герою в особенности.

Он больше не в силах игнорировать внезапный объект обожания.

«Еще люблю, еще надеюсь», 1984

Это история безответной любви и преданности длиною в жизнь. Главный герой испытывает глубокие чувства к Агнессе. Правда, девушка выходит замуж за другого мужчину. У Агнессы и ее мужа рождаются дети. Проходят годы, и семейная чета уже занимается воспитанием внуков. Только вот Василий Васильевич все так же трепетно влюблен и ежегодно в январе поздравляет драгоценную возлюбленную с днем рождения.

Стоит отметить, что пронзительная мелодрама советского сценариста и кинорежиссера Николая Лырчикова подарила дебютную роль российскому актеру Константину Лавроненко.

«Тристана», 1970

Драматический художественный фильм Луиса Бунюэля снят по мотивам одноименного романа, принадлежащего перу крупнейшего испанского писателя-реалиста Переса Гальдоса. Зритель отправляется в конец девятнадцатого века, в Толедо. А затем знакомится с юной сиротой по имени Тристана, взятой под опеку развратным ловеласом доном Лопе. Опекун испытывает к девушке неоднозначные чувства. В итоге Тристана становится для него любовницей. Лопе стареет и беднеет, а его подопечная увлекается молодым художником и убегает прочь.

Но на этом история болезненных взаимоотношений не заканчивается…

«Одержимость», 2004

Таинственный триллер шотландского режиссера Пола Макгигана представляет собой ремейк французской киноленты «Квартира» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем. В центре событий оказывается главный герой по имени Мэтью, который полюбил Лизу и встречается с ней около трех месяцев. Через какое-то время Мэтью предлагают хорошую должность в Нью-Йорке. Он зовет с собой возлюбленную, однако та не дает конкретного ответа, но обещает подумать. В итоге Лиза пропадает из жизни своего бойфренда. По словам знакомых, Лиза отправилась в гастрольный тур вместе с танцевальной труппой. Герой ошеломлен и раздавлен. Спустя два года он готовится к свадьбе с другой, но снова встречает девушку, напоминающую ему бывшую зазнобу.

Теперь Мэтью намерен узнать всю правду об исчезновении Лизы.

«Онегин», 1999

Впечатлительная, романтичная натура Татьяна безответно влюбляется в столичного денди Евгения Онегина и пишет возлюбленному трогательное письмо. Это британо-американская киноинтерпретация знаменитого романа в стихах, написанного величайшим русским классиком А.С. Пушкиным. Режиссерское кресло досталось англичанке Марте Файнс.