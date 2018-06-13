Нельзя просто так взять и уволить детство. Оно всегда будет ждать нас на детских рисунках, в местах, где мы веселились, и в коробке с игрушками где-то на чердаке. Или, как это было в случае с Кристофером Робином, в Большом лесу. Это уже можно выделить как самостоятельный поджанр - «Как повзрослевший герой возвращается к своим истокам и переосмысливает свою жизнь». Но в традиционных драмах с элементами комедии или трагедии наоборот переосмысление происходит за счёт вполне объяснимых…
К сожалению, испытали огромное разочарование, фильм совершенно не для детей. Название фильма говорит само за себя, поэтому в кинотеатре основная аудитория были дети 6 лет и старше. Диалоги и сам сюжет малышам не понятен вообще. Семейная драма, рутина и быт, серые приглушенные тона это наверно не то, что хотелось бы ожидать от Винни Пуха. Первая половина фильма просто мрачно занудная, во второй ждешь веселой развязки, но к сожалению ее нет, веселых моментов в фильме практически нет. Наверно надо ставить категорию 12+. Я понимаю, что это рекламный ход, для охвата большей аудитории (6+) и рейтинг посещаемости будет большой за счет обманутых ожиданий детей, но вот, что отложится в голове у детишек после просмотра фильма, совершенно непонятно.
Просто взрослый фильм об обыденности жизни.
Год назад в Великобритании вышел потрясающий фильм - трогательная и уникальная картина "Прощай, Кристофер Робин". Дорожка в детство, в воспоминания, в то самое волшебство, что есть в каждом, но от которого некоторые, когда вырастают... отказываются.
Компания "Дисней" (создатель анимационного сериала и полнометражных фильмов про медвежонка и его друзей) не смогла остаться в стороне и решила ответить своим фильмом "Кристофер Робин".
И все бы хорошо (Винни-Пуха много не бывает, как и мёда, правда же?!) если бы не одно "но": "Дисней" уже сняли несколько фальшивых фильмов (например, "Питер Пэн" 2003 года П.Дж. Хогана), которые... разрушают те самые тропинки в детство, те самые удивительные часы, когда время замерло, а вокруг - всегда сегодня.
И в этот раз та же история.
История отречения от детства.
Даже дочь Кристофера Робина в этом фильме не верит, что папа когда-то был маленьким.
Нет.
Он всегда был большим, в темном костюме, с надвинутой на уши черной шляпой.
Конечно же, с портфелем и зонтиком.
И никаких воздушных шариков и игрушек.
"Дисней" находит оправдание: Кристофер работает в компании, которая еле сводит концы с концами и вынужден переступить через себя, чтобы те, кто рядом с ним, не потеряли свои места и не оказались на улице.
Он даже не знает, что прощелыга-управляющий уже подписал приказы об увольнении.
Не знает, что его используют, а он предает свою семью, предает Винни-Пуха и всех-всех-всех.
Предает себя.
На этом бы всё и закончилось, если бы Марку Форстеру и другим причастным не пришла в голову одна идея: столкнуть нос к носу настоящий мир и мир волшебства, мир детства.
Мир, от которого они же отреклись и забыли.
Недаром в Волшебном лесу туман и запустение, немытые чашки брошены на столе и заплесневели, а герои пропали, исчезли.
Их нет.
Кроме... Винни-Пуха.
Тот встревожен.
И не потому, что мёд кончился в очередной раз (помним, что мёда много не бывает), а потому, что что-то непонятное происходит с лесом, и Кристофер ушел давным-давно (И... не обещал вернуться. Да, юный Кристофер попрощался и закрыл за собой дверь в дупле.), а теперь пропали и все остальные друзья плюшевого медвежонка.
А потому, медвежонок, который не знает, что попасть в настоящий мир из выдуманного и волшебного нельзя, берет и попадает в него, просто пройдя через ход в дереве.
Именно такие моменты и спасают хоть как-то ужаснейшую картину, да еще хорошая игра Юэна МакГрегора, плюс пара шуток и изречений медвежонка и его друзей: ослика Иа, поросёнка Пятачка, Тигры, Совы и других. Еще одним минусом, особенностью, и, одновременно и плюсом, является тот ход, что герои из выдуманного мира - плюшевые, а не компьютерные, т.е. да, компьютер и здесь задействован, но плюшевый медведь - это действительно плюшевый, а не нарисованный на компьютере, как тот же Паддингтон, смотреть на которого невозможно, благодаря такой графике. Минус только один у варианта с плюшевыми зверушками: иногда они очень не по-живому ходят, ведут себя, разговаривают, как будто это роботы, а не живые создания Волшебного мира Алана Милна.
А иногда ведут себя вообще не как герои Милна: Кристофер приносит прощальный торт и начинается какая-то вакханалия: все запрыгивают на стол и начинают жрать сладкое, топтать, расшвыривать и т.д.
Даже воспитанный Кролик (который нарисован на компьютере, как и Сова... и выглядит безумным Кроликом, не иначе).
Ну и самое странное и, увы, печальное то, что когда в фильме люди видят плюшевых героев в реальном мире, то или закатывают глаза и падают в обморок, или их признают сумасшедшими.
Ну, как же, плюшевый ослик сверлил его взглядом, ага, это же игрушка, говорит директор компании своему сыну.
Другими словами - еще одно отречение от детства: никто не верит в волшебство и не хочет поверить.
Ну, почти, никто, если не считать семью Кристофера Робина: его самого, его жену и их маленькую дочь.
Это еще одна фальшивая картина "Диснея", когда в погоне "а и мы можем сделать кино и лучше британцев" и деньгами, было забыто самое главное - удивительный мир детства, неповторимого у каждого на Земле.
Которое было и есть даже у плюшевого медвежонка Винни.
NB
Отдельного отрицательного отзыва снова заслужил российский дубляж. Там не только не старались передать хотя бы то, что было в картине хорошего, но и сработали очень топорно: голоса снова никакие, а например, Пятачка зовут Хрюник.
И так далее.
А ведь казалось бы - раскройте книгу, если не знаете.
И тогда никаких Тигруль бы не было, как и многого другого.
© Текст by sunsinta, 2018
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