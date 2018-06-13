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Нельзя просто так взять и уволить детство. Оно всегда будет ждать нас на детских рисунках, в местах, где мы веселились, и в коробке с игрушками где-то на чердаке. Или, как это было в случае с Кристофером Робином, в Большом лесу. Это уже можно выделить как самостоятельный поджанр - «Как повзрослевший герой возвращается к своим истокам и переосмысливает свою жизнь». Но в традиционных драмах с элементами комедии или трагедии наоборот переосмысление происходит за счёт вполне объяснимых…