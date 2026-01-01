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Алекс Росс Перри
Alex Ross Perry
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Персоны
Алекс Росс Перри
Алекс Росс Перри
Alex Ross Perry
Дата рождения
14 июля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
9.1
GHOST: Rite Here Rite Now
(2024)
7.3
Кристофер Робин
(2018)
6.8
З/Л/О: Хэллоуин
(2025)
Фильмография Алекс Росс Перри
Жанр
Все
Драма
Комедия
Музыка
Мюзикл
Приключения
Семейный
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2023
2021
2018
2017
2016
2014
Все
9
Фильмы
8
Сериалы
1
Режиссер
6
Продюсер
3
Сценарист
5
Актер
1
6.8
З/Л/О: Хэллоуин
V/H/S/Halloween
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
9.1
GHOST: Rite Here Rite Now
Rite Here Rite Now
музыка
2024, Швеция / США
6.4
Нежный восток
The Sweet East
драма
2023, США
Смотреть трейлер
5.3
Кинопереворот
комедия
2021, США
7.3
Кристофер Робин
Christopher Robin
приключения, комедия, семейный
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Её запах
Her Smell
драма, мюзикл
2018, США
5.8
Золотые выходы
Golden Exits
драма
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Джоши
Joshy
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
6.3
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Listen Up Philip
драма
2014, США
Смотреть трейлер
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