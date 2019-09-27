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Волшебник Волшебник
Киноафиша Фильмы Волшебник Отзывы о фильме «Волшебник»
Волшебник 2019 / Россия
6.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Волшебник»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Известный в прошлом гитарист Ефим (Максим Суханов) не выползает из запоя. С работы его выгнали за хамство клиентам, сердобольная хозяйка вот-вот выселит из три месяца как не оплаченной комнаты. Но тут подворачивается халтурка. Какому-то богатею нужно научиться играть на гитаре, и он готов за уроки, проводимые анонимно и дистанционно, платить хорошие деньги. Но в скором времени дотошность заказчика начнёт вымораживать Фиму и он захочет лично познакомиться с этим Романом Юрьевичем (Семён…

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Андрей Романчук 27 сентября 2019, 10:11
Оценка
Трейлер очень приятно удивил. По идее будет замечательное кино для всех! Я в кино его посмотрю однозначно!
27 сентября 2019, 10:11 Ответить
Варвара Кивишева 30 сентября 2019, 16:17
Оценка
А до какого числа фильм будет идти в кинотеатре Капитала?
30 сентября 2019, 16:17 Ответить
Влад Запорожья 1 октября 2019, 10:40
Оценка
По любому заценю. РОК - моя тема, это круть. Ну и вообще как-то так душевненько вроде
1 октября 2019, 10:40 Ответить
Виталий Ильин 3 октября 2019, 09:55
Оценка
Действительно классный фильм. Вот классный и всё.
3 октября 2019, 09:55 Ответить
Джашин Джашинов 3 октября 2019, 17:51
Лучшее кино этого года классно
3 октября 2019, 17:51 Ответить
Mikhail Kokin 3 октября 2019, 18:55
Оценка
Вы знаете?.. Очень атмосферный фильм!
Конечно, сама история не нова! Но! Какие актёры! Каков дух! Старый Рок - сранителен современной молодежной культуре!...
Любовь, музыка, юность, память, рок!!!
Жаль, что наша индустрия кино (как и остального шоу-бизнеса) не уделяет должного внимания рекламе качественному жизненному искусству!!!
Спасибо за хороший НАШ фильм!
3 октября 2019, 18:55 Ответить
Алекс Поо 6 октября 2019, 11:11
Оценка
Получил максимум удовольствия от просмотра!
6 октября 2019, 11:11 Ответить
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