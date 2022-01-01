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Владимир Капустин
Владимир Капустин
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Владимир Капустин
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Дата рождения
16 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Владимира Капустина
Родился 16 марта 1971 года. Иркутск, СССР (Россия).
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Фильмография Владимира Капустина
Волшебник
драма, комедия
2019, Россия
6.0
Топор войны
военный
2018, Россия
0.0
Клад
приключения, семейный
2015, Россия
4.0
За встречу
драма
2014, Россия
0.0
Дачный романс
мелодрама
2014, Россия
0.0
Коммунальный детектив
комедия, детектив
2012, Россия
0.0
Красный лотос
драма, криминал
2009, Украина
4.0
Убийство в дачный сезон
детектив
2008, Россия
0.0
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