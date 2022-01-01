|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Кто-то нас ждёт
|Manizha
|2:57
|2
|Вдребезги
|Артем Федотов
|2:16
|3
|Рок-н-ролл (feat. Иван Жук)
|Артем Федотов / Михаил Морсков
|0:42
|4
|When the Night Is Over
|1:35
|5
|Слежка
|Артем Федотов / Михаил Морсков
|1:59
|6
|Sire
|1:20
|7
|Маша
|Артем Федотов, Михаил Морсков / Михаил Морсков
|1:05
|8
|Откровения
|Артем Федотов / Михаил Морсков
|1:08
|9
|Тариф Эконом
|Vas'
|4:39
|10
|Gang Bang
|Артем Федотов
|1:25
|11
|Burn
|Sollar / Артем Федотов
|1:33
|12
|Мы одни
|Михаил Морсков, Артем Федотов / Артем Федотов
|2:08
|13
|Миллионы
|Михаил Морсков
|2:13
|14
|Get Down
|Sollar / Артем Федотов
|1:27
|15
|Снова на сцене
|Артем Федотов
|1:18
|16
|Кто-то нас ждёт (Live)
|Максим Суханов
|1:29
|17
|Сорри, я такой
|Семен Трескунов
|2:25
|18
|Волшебник
|Артем Федотов / Михаил Морсков
|1:32