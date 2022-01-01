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Волшебник Волшебник
Киноафиша Фильмы Волшебник Музыка из фильма «Волшебник» (2019)
Волшебник 2019 / Россия
6.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Музыка из фильма «Волшебник» (2019)

Вся информация о фильме
Волшебник (Оригинальный саундтрек к фильму)
Волшебник (Оригинальный саундтрек к фильму) 18 композиций. Manizha, , Артем Федотов, Артем Федотов, Михаил Морсков, Vas', Sollar, Михаил Морсков, Артем Федотов, Максим Суханов, Семен Трескунов
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Кто-то нас ждёт Manizha 2:57
2 Вдребезги Артем Федотов 2:16
3 Рок-н-ролл (feat. Иван Жук) Артем Федотов / Михаил Морсков 0:42
4 When the Night Is Over 1:35
5 Слежка Артем Федотов / Михаил Морсков 1:59
6 Sire 1:20
7 Маша Артем Федотов, Михаил Морсков / Михаил Морсков 1:05
8 Откровения Артем Федотов / Михаил Морсков 1:08
9 Тариф Эконом Vas' 4:39
10 Gang Bang Артем Федотов 1:25
11 Burn Sollar / Артем Федотов 1:33
12 Мы одни Михаил Морсков, Артем Федотов / Артем Федотов 2:08
13 Миллионы Михаил Морсков 2:13
14 Get Down Sollar / Артем Федотов 1:27
15 Снова на сцене Артем Федотов 1:18
16 Кто-то нас ждёт (Live) Максим Суханов 1:29
17 Сорри, я такой Семен Трескунов 2:25
18 Волшебник Артем Федотов / Михаил Морсков 1:32
Доступен список песен из фильма «Волшебник» (2019) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Волшебник» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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