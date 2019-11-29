«Ирландец»: Рецензия Киноафиши

Пожилой Фрэнк Ширан (Роберт Де Ниро) по прозвищу Ирландец вспоминает свою жизнь. Когда-то он работал водителем грузовика и случайно познакомился с боссом мафии Расселом Буфалино (Джо Пеши). Попав к нему в помощники, Фрэнк ступает на опасный преступный путь. А вскоре дела сводят их со знаменитым лидером профсоюза дальнобойщиков Джимми Хоффой (Аль Пачино).

Мартин Скорсезе прославился благодаря эпическим криминальным полотнам. Его «Славные парни» и «Казино» уже вошли в историю. Но вот возвращения режиссёра к жанру пришлось ждать довольно долго: в 21 веке даже такому мастеру оказалось непросто найти финансирование для столь масштабного проекта. Спас Netflix, позволивший автору выпустить фильм именно таким, как он хотел — со своими любимыми актёрами и длительностью в 3,5 часа. И с уверенностью можно сказать, что другим «Ирландец» и не мог быть, иначе вся история просто потеряла бы смысл.

Ведь сама идея подразумевает масштаб и множество подробностей. Да, вокруг дела Хоффы и причастности к нему Ширана спорят до сих пор. Но режиссёр с самого начала оставляет себе лазейку, подавая сюжет в виде воспоминаний главного героя. А уж насколько они правдивы, решать каждому лично. Гораздо важнее здесь полнота картины: можно увидеть весь путь Фрэнка Ширана от службы в армии до глубокой старости. Но Скорсезе не останавливается и на этом, он раскрывает и остальных героев максимально подробно, периодически позволяя себе долгие отступления. И всё ради того, чтобы экранный мир показался максимально живым и настоящим.

Ирландец

Однако опасения, что режиссёр пытается снова впрыгнуть в уже ушедший поезд популярности криминальных фильмов, развеиваются уже после первой трети. Скорсезе не хочет играть на ностальгии. Наоборот, он прощается с жанром. Возможно, не только от своего имени, но и от лица всего кинематографа. Именно поэтому напоследок режиссёр решил взять реальную (или почти реальную) историю, но показал в ней и обратную сторону криминала.

Конечно же, здесь сохранились и все необходимые атрибуты: красивые рестораны, постоянное высказывание уважения друг другу, перстни и шутки про имена итало-американцев. Но нетрудно заметить, что герои всё чаще чувствуют себя неловко, и преступная жизнь вовсе не выглядит разнузданной вольницей, как это показывали раньше.

Героя Де Ниро поначалу недвусмысленно сравнивают с собачкой на торпеде машины, которая может только кивать и со всеми соглашаться. А круговая порука заставляет даже самых высоких боссов оправдываться, что очередное преступление — не их желание, а мнение других. Но сильнее всего выглядит линия, связанная с их семьями. Ведь оказывается, что для близких они вовсе не герои. И отец, считавший, что он защищает своих дочерей, сам превращается в их главный кошмар.

В итоге фильм вроде бы и следует всё тем же приёмам, что использовали раньше в криминальном жанре, но создаёт ровно противоположные ощущения: мафия уже не кажется стильной и всесильной. Это люди, которые зажаты множеством обязательств, вынуждены обитать в различных кабинетах и прогибаться под политиков. А если и этого недостаточно — финал прямо покажет, к чему приводит жизнь, в которой неправильно расставили приоритеты. И нет, это не жестокая смерть, а намного более реалистичная и грустная ситуация.

По этой же причине Скорсезе просто обязан был собрать в фильме всю «старую гвардию». С Аль Пачино он работал впервые, но без него в этом жанре никуда. Ну а без Роберта Де Ниро и Джо Пеши просто не было бы лучших фильмов режиссёра. Именно они обеспечивают «Ирландцу» ту самую наследственность по отношению к классическому кино. Да и в драме каждому из них буквально нет равных. И потому даже омоложение актёров с помощью CGI выглядит обоснованным. Такой подход немного скрадывает живость мимики, да и тела и движения трудно спрятать. Но всё же, с учётом, что фильм можно посмотреть только дома, это не бросается в глаза. Зато можно пронаблюдать весь путь героя до самого конца.

При этом режиссёр даже визуально возвращается к своему классическому стилю. А ведь в том, что он умеет снимать ярко и современно, сомневаться не приходится, вспомнить хотя бы «Волка с Уолл-стрит». Но в «Ирландце» Скорсезе снова склоняется к очень долгим планам и медленным диалогам. Это словно взгляд на 30 лет назад, только с новым опытом.

Несмотря на более чем внушительный хронометраж, скучать во время просмотра не придётся — с темпом режиссёр обходится замечательно. История подаётся не последовательно, а постепенно раскрывается «вглубь». Для этого действие показывают сразу в нескольких временах. А ещё всё это перемежается с документальными и псевдодокументальными кадрами и привязкой к историческим событиям (о связи Хоффы с убийством Кеннеди говорили немало).

Да и множество второстепенных персонажей вводят разумно и своевременно. Причём зрителю дают и ещё одну возможность — без визита в википедию узнать, что с каждым из них произойдёт в будущем. И тут без удивления можно обнаружить, что мало кто дожил до старости и остался на свободе.

Остроумные пользователи интернета уже придумали, как посмотреть «Ирландца» в формате мини-сериала из четырёх эпизодов. И их можно понять — выделить 3,5 часа на фильм готов далеко не каждый. И всё-таки лучше его оценить сразу целиком. Тогда просмотр превратится в потрясающее путешествие и по различным временам в жизни США, и по эпохам кино.

Наверняка криминальные фильмы будут выходить и дальше, и часть из них снова посвятят уже далёкому прошлому. Но всё же именно «Ирландец» завершает эпоху большого кино о мафии, напоследок показав, что те самые герои, которые считали себя властителями мира, в старости размачивали булку, чтобы прожевать хоть кусочек, и трясущимися руками раскладывали таблетки по ячейкам. Но они так и не смогли понять, что же в их жизни пошло неправильно. Наверное, это самое честное прощание с неоднозначным жанром. И пропускать его нельзя. Другого уже не будет.

Алексей Хромов