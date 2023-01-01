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Ирландец Ирландец
Киноафиша Фильмы Ирландец Награды и номинации фильма Ирландец
The Irishman Ирландец 2019 / США
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Ирландец

Вся информация о фильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
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Праздники
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