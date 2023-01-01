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Ирландец
Ирландец, 2019: актеры и роли
The Irishman
Ирландец
2019 / США
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8.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Ирландец, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Джо Пеши
Joe Pesci
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Харви Кейтель
Harvey Keitel
Стивен Грэм
Stephen Graham
Анна Пакуин
Anna Paquin
Кэтрин Нардуччи
Kathrine Narducci
Рэй Романо
Ray Romano
Стефани Курцуба
Джесси Племонс
Jesse Plemons
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