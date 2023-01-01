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Киноафиша Фильмы Ирландец Ирландец, 2019: актеры и роли
The Irishman Ирландец 2019 / США
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Ирландец, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Джо Пеши Джо Пеши Joe Pesci Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Бобби Каннавале Бобби Каннавале Bobby Cannavale Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Стивен Грэм Стивен Грэм Stephen Graham Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Кэтрин Нардуччи Кэтрин Нардуччи Kathrine Narducci Рэй Романо Рэй Романо Ray Romano Стефани Курцуба Джесси Племонс Джесси Племонс Jesse Plemons
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