«Человек, который удивил всех»: Рецензия Киноафиши

Егерь превращается в утку

Говорить о новом фильме супружеской пары Натальи Меркуловой и Алексея Чупова можно либо беспредметно, либо со спойлерами, так что, если вы не хотите заранее знать главный сюжетный поворот, воздержитесь от чтения этой рецензии. То ли егерь, то ли лесник Егор (Евгений Цыганов) – воплощение образа «настоящего мужика». С первых минут он вступает в борьбу: пытается задержать двух вооружённых браконьеров (успешно, пусть и не без труда), убедить председателя разобраться с неработающей каждую зиму электроподстанцией (тут уж увы, не судьба), словом решительно и спокойно делает своё дело. Он любит свою беременную жену Наташу (Наталья Кудряшова), терпит по-стариковски ворчливого тестя (Юрий Кузнецов) и дружит с сыном-школьником Артёмом.

Кадр из фильма «Человек, который удивил всех»

Но однажды у Егора диагностируют рак в терминальной стадии, сколько ему осталось жить, врач в областной больнице точно сказать не может. «Я сказал не два месяца, а месяца два» - вот и вся определённость. Сильный, немногословный, серьёзный и практичный Егор начинает готовиться к смерти: кладёт на два месяца деньги в сберкассу, чтобы хватило на похороны, покупает домочадцам невиданное лакомство (печень трески), а перед тем, как отправиться в хоспис, собирается выкопать картошку. Зритель готовится к форматному кино, где на фоне провинциального сурового быта среди молчаливых сельских жителей главный герой ждёт неизбежного. Погружаясь в апатию, он выслушивает вялые утешения односельчан, в которые не верят ни они, ни сам Егор, ни зритель. Лишь любящая жена Наташа после откровенного разговора начинает собирать деньги на лечение, находит столичного профессора и умоляет мужа быть сильным. Когда врачи разводят руками, Наташа отводит Егора к знахарке. Рассказанная ею притча о селезне, который обманул смерть, и становится поворотным моментом и сквозной метафорой всего фильма, точкой невозврата, за которой – спойлеры.

Кадр из фильма «Человек, который удивил всех»

По легенде, когда селезню пришла пора умирать, он извалялся в пыли, стал серым и спрятался среди уток, так что старуха с косой не нашла его и ретировалась. Егора так впечатляет эта история, что он покупает женскую одежду, бельё, косметику и начинает перевоплощаться по ночам. А вдруг, став другим человеком, и он сможет перехитрить смерть? Даже сам Егор поначалу не готов принять свой новый облик, он запирается в бане, а когда наконец выходит наружу сталкивается с брезгливостью и звериной ненавистью окружающих, побоями и изгнанием. Но не стоит воспринимать «Человека, который удивил всех» как социальную драму, заточенную под иностранные фестивали и спекулирующую на темах гендерной идентичности и гомофобии. Переодевание в дешёвое красное платье лишь часть магического ритуала, который Егор исполняет с невероятным мужеством. Весь оставшийся фильм главный герой не промолвит ни слова. Как знать, может быть, чтобы смерть не узнала его голос? До конца фильма Егор не прибегнет к насилию, даже когда его будут бить или того хуже. Все вокруг, даже так боявшаяся его потерять жена, ждут от Егора, что он умрёт мужиком, но егерь выбирает жизнь. Среди культа силы и борьбы (даже такой бесполезной, как борьба со смертью), решение спрятаться, измениться, позволить себе быть слабым, чтобы выжить – преступление. И не важно, как ты оденешься, тебя всё равно назовут бабой.

Кадр из фильма «Человек, который удивил всех»

Воплощение такого непростого режиссёрского замысла напрямую зависит от исполнителя главной роли. Неверный выбор грозит обрушить всё строение фильма. Евгений Цыганов получил эту роль не только потому, что для большинства зрителей за ним закрепился образ настоящего мужчины с волевыми скулами и экзистенциальной обречённостью на лице, которыми режиссёры играют с давних пор («Космос как предчувствие», «Ветка сирени», «Оттепель»). Умение не казаться, но быть, молчаливо и сдержанно проживать роль, а не играть, делают Цыганова уникальным актёром своего поколения и вообще российского кино. Этот талант Меркулова и Чупов успешно используют, чтобы создать может быть самого необычного персонажа современного отечественного кинематографа.

Кадр из фильма «Человек, который удивил всех»

Важную роль играет пространство леса, в котором герой Цыганова оказывается в судьбоносные моменты, по которым можно проследить эволюцию персонажа. Мистическим образом в этом лесу сконцентрированы великая красота и великий страх, тайна жизни, смерти и возрождения. Эстонский оператор Март Таниэль со всем северным спокойствием и ювелирной точностью держит дистанцию между этим пространством, да и всеми пейзажи, и зрителем. Картинка в «Человеке, который удивил всех» холодная и суровая, как сама Сибирь. Вместе с тем операторская работа Таниэля с первых кадров помогает создать нежный и органичный дуэт Цыганова и Кудряшовой.

Кадр из фильма «Человек, который удивил всех»

«Человек, который удивил всех» - попытка супружеского режиссёрского дуэта изучить и показать взаимодействие «мужского» и «женского» архетипов в русском сознании, фильм-притча о перерождении во имя жизни, так что не следует судить его строго за недостаток реализма. И неважно в чём он проявляется: в бесплатных хосписах и обезболивающих для больных раком или даже в счастливом финале. Как бы искусственно ни выглядела концовка, иначе сказка завершиться и не могла.

Леонид Аверин

В российском прокате с 25 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек, который удивил всех»