Наша рецензия

Говорить о новом фильме супружеской пары Натальи Меркуловой и Алексея Чупова можно либо беспредметно, либо со спойлерами, так что, если вы не хотите заранее знать главный сюжетный поворот, воздержитесь от чтения этой рецензии. То ли егерь, то ли лесник Егор (Евгений Цыганов) – воплощение образа «настоящего мужика». С первых минут он вступает в борьбу: пытается задержать двух вооружённых браконьеров (успешно, пусть и не без труда), убедить председателя разобраться с…