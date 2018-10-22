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Человек, который удивил всех Человек, который удивил всех
Киноафиша Фильмы Человек, который удивил всех Отзывы о фильме «Человек, который удивил всех»
Человек, который удивил всех 2018 / Россия / Эстония / Франция
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Человек, который удивил всех»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Говорить о новом фильме супружеской пары Натальи Меркуловой и Алексея Чупова можно либо беспредметно, либо со спойлерами, так что, если вы не хотите заранее знать главный сюжетный поворот, воздержитесь от чтения этой рецензии. То ли егерь, то ли лесник Егор (Евгений Цыганов) – воплощение образа «настоящего мужика». С первых минут он вступает в борьбу: пытается задержать двух вооружённых браконьеров (успешно, пусть и не без труда), убедить председателя разобраться с…

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Александра Долганова 22 октября 2018, 15:00
Оценка
"Человек, который удивил всех" - удивил ли?

Да!!!
Я не возлагала на фильм абсолютно никаких надежд, ничего не ждала. По-моему, это самое правильное настроение, когда твоё восприятие чисто, как белый лист.

Сюжет точно запомнится надолго, на мой взгляд, он свеж и не заезжен, не считая мифов и эпоса.
Действия происходят в глухой деревне, знакомой многим обстановке, ибо отдельные моменты, акценты и оттенки встречал каждый на своём жизненном пути.

Драма о любви, принятии, терпимости, даже без понимания причин поступков любимого человека.
Как далеко способен зайти человек, чтобы противостоять смерти?
Какой силой духа нужно обладать, чтобы полностью перекроить свою личность?
Я не могу сказать большего, это просто надо один раз увидеть.

Раньше я без симпатии относилась к Евгению Цыганову. Но здесь он покорил меня своей актерской игрой и глубиной своего образа. В определённый момент меня накрыло бурей эмоций, от затылка до пяток пробежали мурашки. И это при том, что Цыганов пол фильма не говорит ни слова.
Наталья Кудряшова потрясающе справилась с ролью, все ее эмоции можно прочувствовать и понять.

Фильм не лишён иронии и юмора. Не лишён и тяжелых сцен.
Но все снято так гармонично, цело и естественно, что в эту историю хочется верить.

Маленькая деревенька с «маленькими» людьми на фоне величественной, прекрасной природы и силы человеческого духа.

Слова режиссёра данного фильма, Наташи Меркуловой: «Каждый имеет право на молчание» - тонко отражают суть фильма, точнее, одну из ее граней.

Мы терпимо должны принимать окружающих нас людей, без агрессии и осуждения. Ведь мы не знаем истинных причин поступков, и они не обязаны никому ничего объяснять.

​​​​​​​ Глубокое, актуальное, многогранное кино с потрясающей актерской игрой. Очень рекомендую.
22 октября 2018, 15:00 Ответить
nastya.kre 3 февраля 2019, 20:10
Оценка
Фильм, после которого хочется помолчать и подумать. Хороший актерский состав. Цыганов органичен здесь как никогда. Спасибо создателям!
3 февраля 2019, 20:10 Ответить
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