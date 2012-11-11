Более 20 кинематографических новелл, охватывающих период с 1970-х до конца 2000-х годов, расскажут истории о девушках и женщинах из деревень республики Марий Эл. Каждая из героинь уникальна, у каждой своя особенная, иногда непростая судьба.
23 новеллы о марийских женщинах. Каждая новелла — отдельная жанровая история продолжительностью от одной до десяти минут. Истории радостные и печальные, смешные и страшные. Это фильм-орнамент, фильм-календарь, рассказывающий о философии, традициях и сегодняшнем дне Марийского народа. В фильме много эротики. Не случайно Федорченко называет свой новый фильм марийским Декамероном.
|11 ноября 2012
|Россия
|18+
|12 сентября 2013
|Беларусь
|12 сентября 2013
|Казахстан
|12 сентября 2013
|Украина