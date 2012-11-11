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Постер фильма Небесные жены луговых мари
Постер фильма Небесные жены луговых мари
Постер фильма Небесные жены луговых мари
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.7
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3 постера
Киноафиша Фильмы Небесные жены луговых мари

Небесные жены луговых мари

Nebesnye zheny lugovykh mari 18+
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Факты

О фильме

Более 20 кинематографических новелл, охватывающих период с 1970-х до конца 2000-х годов, расскажут истории о девушках и женщинах из деревень республики Марий Эл. Каждая из героинь уникальна, у каждой своя особенная, иногда непростая судьба.

  • В основу фильма лег одноименный сборник из 38 рассказов Дениса Осокина. Сценарий картины был завершен еще в 2004 году, но работа над проектом стартовала только в октябре 2010 года.
  • Съемки проходили с 2010 по 2011 год и охватили все четыре сезона. Большая часть сцен была снята в Свердловской области и республике Марий Эл.
  • Картина, за исключением одного эпизода, полностью снята на марийском языке. Предпоследнюю же новеллу сняли на русском языке: в ней писатель Денис Осокин играет фактически самого себя.
  • Для режиссера Алексея Федорченко “Небесные жены луговых мари” стали не первой картиной, снятой на марийском языке. Ранее Федорченко снял “Шошо” (2006). Фильм также поставлен по книге Дениса Осокина и состоит из серии озаглавленных эпизодов. Изначально лента “Шошо” была задумана в качестве рабочего эскиза для “Небесных жен…”, но в итоге стала самостоятельным проектом.
  • В ноябре 2012 года фильм принял участие в программе Римского кинофестиваля.

23 новеллы о марийских женщинах. Каждая новелла — отдельная жанровая история продолжительностью от одной до десяти минут. Истории радостные и печальные, смешные и страшные. Это фильм-орнамент, фильм-календарь, рассказывающий о философии, традициях и сегодняшнем дне Марийского народа. В фильме много эротики. Не случайно Федорченко называет свой новый фильм марийским Декамероном.

Небесные жены луговых мари - международный тизер
Небесные жены луговых мари  международный тизер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 ноября 2012
Дата выхода
11 ноября 2012 Россия 18+
12 сентября 2013 Беларусь
12 сентября 2013 Казахстан
12 сентября 2013 Украина
Сборы в мире $15 712
Производство 29 февраля, Красная Стрела
Другие названия
Nebesnye zheny lugovykh mari, Celestial Wives of the Meadow Mari, Celestial Wives of Meadow Mari, Celestial Wives of the Meadow Weeds, Esposas Celestiais, Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków, Niittymarien taivaalliset vaimot, Spose celestiali dei mari di pianura, Αιθέριες γυναίκες των Μάρι του λιβαδιού, Небесные жены луговых мари, Олыкмарий-влакын кавасе ватышт, 神聖なる一族24人の娘たち
Режиссер
Алексей Федорченко
Алексей Федорченко
В ролях
Сергей Троегубов
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Яна Есипович
Яна Есипович
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Яна Троянова
Яна Троянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
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Небесные жены луговых мари - международный тизер
Небесные жены луговых мари Международный тизер
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