Страна Россия

Продолжительность 1 час 25 минут

Год выпуска 2012

Премьера в мире 11 ноября 2012

Сборы в мире $15 712

Производство 29 февраля, Красная Стрела

Другие названия

Nebesnye zheny lugovykh mari, Celestial Wives of the Meadow Mari, Celestial Wives of Meadow Mari, Celestial Wives of the Meadow Weeds, Esposas Celestiais, Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków, Niittymarien taivaalliset vaimot, Spose celestiali dei mari di pianura, Αιθέριες γυναίκες των Μάρι του λιβαδιού, Небесные жены луговых мари, Олыкмарий-влакын кавасе ватышт, 神聖なる一族24人の娘たち