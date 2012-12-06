Я буду рядом, 2012

Инна — успешная молодая женщина с отличным чувством юмора. Она работает менеджером ресторана, по праву заслужив уважение и любовь коллег и начальства. А еще у нее есть самый важный человек на свете — 6-летний сын Митя, которого Инна воспитывает одна. На зависть окружающим, между матерью и ребенком сложились трогательные, добрые, заботливые отношения.

Но неожиданно Инну настигает страшная беда — неизлечимая болезнь. Теперь главное для Инны — найти маленькому Мите новых родителей, иначе ребенок останется одиноким сиротой.

Инна остается с болезнью почти один на один, всячески ограничивая сына от переживаний. После долгих мучительных поисков, невзирая на сложное и болезненное лечение, Инне удается познакомиться с подходящей парой. У Ольги и Сергея есть взаимопонимание и любовь, деньги, положение и статус, но нет главного — детей. Получив от работницы социальной службы фото без пяти минут осиротевшего Мити, Ольга сразу понимает, что мальчик особенный, талантливый и смышленый, и мог бы стать их с мужем сыном.

Митя тоже проникается симпатией к Ольге и Сергею — ведь они покупают ему дорогие игрушки и окружают заботой и теплотой. Но мальчик не догадывается, что очень скоро они заменят ему маму… Сможет ли Митя смириться с ее утратой и привыкнуть к новым родителям? Поможет ли материнский инстинкт преодолеть Инне все тяготы болезни и вернуть сына?