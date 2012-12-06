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Я буду рядом, 2012

2012 / Россия / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Главная героиня фильма, Инна, успешная бизнес-леди и счастливая мама. Шестилетнего Митю молодая женщина воспитывает одна - отец мальчика так и не смог отказаться от жизни тусовщика ради семьи. Однако маме с сыном и вдвоем хорошо - они относятся друг к другу с удивительной заботой и теплотой. Кажется, что все в жизни Инны складывается прекрасно… ровно до тех пор, пока она не узнает о страшном диагнозе. Болезнь не оставляет выбора самой Инне, однако она может позаботиться о судьбе сына. Чтобы после ее смерти Митю не отправили в детдом, она решает найти для мальчика новых любящих родителей…

  • Актриса Мария Шалаева (Инна) получила кинопремию “Белый слон” за лучшую главную женскую роль, а также была номинирована премию “Ника”. 
  • В 2012 году на экраны вышел еще один фильм “Мамы”, в котором сыграли вместе Мария Шалаева и Мария Сёмкина (Ольга). 
  • Мария Шалаева и Иван Волков (Сергей) ранее уже работали вместе на съемочной площадке сериала “Иное” (2007). 
  • В 2012 году режиссер и сценарист фильма Павел Руминов был награжден главным призом российского кинофестиваля “Кинотавр”. 
  • На кинофестивале “Кинотавр” была представлена полуторачасовая версия картины. Режиссерская версия состоит из четырех серий. 
     

Инна — успешная молодая женщина с отличным чувством юмора. Она работает менеджером ресторана, по праву заслужив уважение и любовь коллег и начальства. А еще у нее есть самый важный человек на свете — 6-летний сын Митя, которого Инна воспитывает одна. На зависть окружающим, между матерью и ребенком сложились трогательные, добрые, заботливые отношения.

Но неожиданно Инну настигает страшная беда — неизлечимая болезнь. Теперь главное для Инны — найти маленькому Мите новых родителей, иначе ребенок останется одиноким сиротой.

Инна остается с болезнью почти один на один, всячески ограничивая сына от переживаний. После долгих мучительных поисков, невзирая на сложное и болезненное лечение, Инне удается познакомиться с подходящей парой. У Ольги и Сергея есть взаимопонимание и любовь, деньги, положение и статус, но нет главного — детей. Получив от работницы социальной службы фото без пяти минут осиротевшего Мити, Ольга сразу понимает, что мальчик особенный, талантливый и смышленый, и мог бы стать их с мужем сыном.

Митя тоже проникается симпатией к Ольге и Сергею — ведь они покупают ему дорогие игрушки и окружают заботой и теплотой. Но мальчик не догадывается, что очень скоро они заменят ему маму… Сможет ли Митя смириться с ее утратой и привыкнуть к новым родителям? Поможет ли материнский инстинкт преодолеть Инне все тяготы болезни и вернуть сына?

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 6 декабря 2012
Премьера в мире 6 декабря 2012
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Павел Руминов
Павел Руминов
В ролях
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Роман Зенчук
Иван Волков
Иван Волков
Елена Морозова
Елена Морозова
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
Все актеры и съемочная группа
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