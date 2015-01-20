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Александр Стриженов
Александр Стриженов
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Александр Стриженов
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Дата рождения
6 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Александра Стриженова
Актер, режиссер, телеведущий. Родился 6 июня 1969 года. Москва, СССР.
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Фильмография Александра Стриженова
Русский Бес
комедия
2018, Россия
5.0
Тайна четырех принцесс
фэнтези, комедия
2014, Россия
5.0
Дедушка моей мечты
комедия, семейный
2014, Россия
5.0
Соловей-Разбойник
боевик
2012, Россия
6.0
Моя безумная семья
комедия
2011, Россия
6.0
Самка
комедия
2010, Россия
7.0
Кошечка
драма
2009, Россия
5.0
Юленька
ужасы, драма
2008, Россия
6.0
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20 января 2015 00:00
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