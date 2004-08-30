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Русское, 2004

2004 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть О фильме

По мотивам произведений Эдуарда Лимонова "Подросток Савенко", "Молодой негодяй", "У нас была Великая Эпоха", "Русское", "Мой отрицательный герой".

Харьков. Конец 1959 года. Город готовится достойно встретить праздник 7 ноября. Люди выпивают, ходят в кино, поют песни под гитару и слушают Элвиса Пресли. Словом, каждый веселится как умеет. Но совсем недалеко от ярко украшенных центральных улиц существует и совсем другой мир: железнодорожные тупики, куда регулярно приходят составы с заключенными, воровские "малины" и психиатрическая лечебница "Сабурова дача". Эдуарду Савенко, юному жителю Салтовки, одной из харьковских окраин, предстоит близко познакомиться со всеми этими местами. Среди его друзей – музыканты и стиляги, опустившиеся интеллигенты и карманники. Многие ценят его за способность писать неплохие стихи, но никто не в силах помочь поэту достать денег, чтобы он смог повести свою меркантильную возлюбленную в ресторан. Эд грабит столовую, но в кассе оказывается одна мелочь; пытается продать трофейную немецкую бритву – но получает от циничного вора в законе лишь две копейки и совет: "Острое без денег не дарят". Отчаявшись, юноша вскрывает себе вены и оказывается в "тихой палате" зловещей "Сабурки" – больницы, где в разные годы томились Гаршин, Врубель и Хлебников. А больничные порядки кого угодно доведут до настоящего безумия. Так подросток Савенко, будущий писатель и политик Эдуард Лимонов, на своей шкуре познает, что поэт в России – больше чем поэт...

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 3 февраля 2005
Премьера в мире 30 августа 2004
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Велединский
Александр Велединский
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русское 1 постер
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