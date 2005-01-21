В Мемфисе Алан Джеймс – легенда, белый, который занимался черной музыкой в 60-х-70-х годах, в эпоху расцвета мемфисского соула. Сейчас он сильно постарел, но по-прежнему живет в комфортабельном доме в престижном районе города.
Алан живет со своей подружкой Ларой – русской красавицей, с которой он познакомился во время гастролей в Москве. Большую часть времени Лара проводит в одиночестве, воспитывая их трехлетнего сына Сэма.
У Алана есть взрослый сын Майкл, с которым у него сложные отношения, питаемые ревностью, разочарованием и гневом. Когда Майкл впервые за много лет возвращается домой, враждебность, которую он испытывает к "девушке" отца, перерастает в нечто иное, и между ними завязывается опасный любовный роман.
В барах и спальнях этого Мемфиса складывается любовный треугольник, озаряющий своим светом сердца и души этого запутанного трио.
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