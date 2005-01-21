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Постер фильма 40 оттенков грусти
6.1
Киноафиша Фильмы 40 оттенков грусти
6.1

40 оттенков грусти

, 2005
Forty Shades of Blue
США / драма / 18+
Постер фильма 40 оттенков грусти
6.1

О фильме

В Мемфисе Алан Джеймс – легенда, белый, который занимался черной музыкой в 60-х-70-х годах, в эпоху расцвета мемфисского соула. Сейчас он сильно постарел, но по-прежнему живет в комфортабельном доме в престижном районе города.

Алан живет со своей подружкой Ларой – русской красавицей, с которой он познакомился во время гастролей в Москве. Большую часть времени Лара проводит в одиночестве, воспитывая их трехлетнего сына Сэма.

У Алана есть взрослый сын Майкл, с которым у него сложные отношения, питаемые ревностью, разочарованием и гневом. Когда Майкл впервые за много лет возвращается домой, враждебность, которую он испытывает к "девушке" отца, перерастает в нечто иное, и между ними завязывается опасный любовный роман.

В барах и спальнях этого Мемфиса складывается любовный треугольник, озаряющий своим светом сердца и души этого запутанного трио.

В ролях

Рип Торн
Alan James
Ред Уэст
Duigan
Паприка Стеэн
Паприка Стеэн
Дэррен Берроуз
Дина Корзун
Дина Корзун
Laura
Andrew Lawrence Henderson
Sam James
Лиз Мортон
Лиз Мортон
Cindy
Джоанн Пэнкоу
Aunt Betty
Arielle Kight
Teenage Singer
J. Blackfoot
J. Blackfoot
Дженни О’Хара
Celia
Джерри Чипман
Shel
Режиссер Айра Сакс
Сценарист Michael Rohatyn, Айра Сакс
Композитор Дикон Хинчлифф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 21 января 2005
Дата выхода
29 сентября 2005 Россия Кино без границ
29 сентября 2005 Беларусь
30 июня 2006 Великобритания
29 сентября 2005 Казахстан
7 декабря 2005 США
29 сентября 2005 Украина
MPAA R
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $172 569
Производство Charlie Guidance Productions, Flux Films, High Line Productions
Другие названия
Forty Shades of Blue, 40 Tons de Azul, 40 відтінків смутку, 40 оттенков грусти, Lehangolva, 40 Shades of Blue

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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