В Мемфисе Алан Джеймс – легенда, белый, который занимался черной музыкой в 60-х-70-х годах, в эпоху расцвета мемфисского соула. Сейчас он сильно постарел, но по-прежнему живет в комфортабельном доме в престижном районе города.

Алан живет со своей подружкой Ларой – русской красавицей, с которой он познакомился во время гастролей в Москве. Большую часть времени Лара проводит в одиночестве, воспитывая их трехлетнего сына Сэма.

У Алана есть взрослый сын Майкл, с которым у него сложные отношения, питаемые ревностью, разочарованием и гневом. Когда Майкл впервые за много лет возвращается домой, враждебность, которую он испытывает к "девушке" отца, перерастает в нечто иное, и между ними завязывается опасный любовный роман.

В барах и спальнях этого Мемфиса складывается любовный треугольник, озаряющий своим светом сердца и души этого запутанного трио.