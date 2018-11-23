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Киноафиша Рецензии «Подбросы»: Рецензия Киноафиши

«Подбросы»: Рецензия Киноафиши

23 ноября 2018 00:00
«Подбросы»: Рецензия Киноафиши
Денискина любовь

Кому интернат, а кому дом родной! Дэна принесла сюда мать-кукушка лет шестнадцать назад, сунула его в бэби-бокс, пару раз для приличия всхлипнула и ушла. «Кукушонок» на нее не в обиде, ведь ей сказали тогда, что сын её болен. И что «на свободе» он не жилец: ему нужен постоянный медицинский контроль. А болезнь у Дэна и в самом деле редчайшая: ему наплевать на боль, он даже не знает, что это. Впрочем, не так давно любимая мама нашлась – и парня из детдома украла. А на «вольных хлебах» отыскала Денису занятие: кидаться под дорогущие тачки, дабы потом стрясать бабки с несчастных водил. Правда, денежной стороной вопроса занималась уже не она, а работники прокуратуры и ДПС, так что от жирного коррупционного пирога «кукушонку» доставались лишь крохи…

Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»
Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»

Когда крупный фестиваль объявляет свою конкурсную программу, несколько фильмов из списка сразу же зачисляются в фавориты. Напротив их названий критики и киноманы как бы мысленно ставят галочку: «Смотреть обязательно». Появилась такая галочка и рядом с «Подбросами» Ивана И.Твердовского, когда свои фестивальные ожидания опубликовал 29-ый «Кинотавр». Если честно, то от автора «Класса коррекции» и «Зоологии» ждали очередной кинопровокации – жесткой и яркой одновременно. Но с провокацией не сложилось, хотя без призов фильм с фестиваля не уехал: его наградили за операторскую работу и за лучшую женскую роль (что, впрочем, стало уже чем-то вроде традиции: в 2016-м Наталья Павленкова, сыгравшая в «Зоологии», победила на «Кинотавре» в номинации «Лучшая актриса»). А после смотра в Сочи «Подбросы» начали активно «фестивалить» по нашим городам и весям, например, участвовали в конкурсе нижегородского фестиваля нового российского кино «Горький fest». Ну и без Карловых Вар, разумеется, не обошлось: туда Иван И.Твердовский ездит с каждой своей работой.

Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»
Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»

Тем не менее, того шума, который сопровождал предыдущие фильмы Твердовского-младшего, у «Подбросов» уже не будет. И думаю, дело тут вот в чем. Его «Зоология» при всей своей провокационности и шероховатости была на удивление зрелой. И в ней был очень точный баланс между выдуманным и реальным. Хвост главной героини – единственное фантастическое допущение в фильме, где все остальное совершенно реалистично. Будь Наташа бесхвостой, что бы мы увидели? – бытовую социальную драму. Драму, где в плане логики, в плане психологии отношений все выверено и простроено очень верно. Герои «Зоологии» узнаваемы до изжоги: это наши соседи, наши врачи в поликлиниках, офисные клуши-начальницы и так далее. Твердовский лишь плеснул в эту «бытовуху» капельку Кафки – и фильм выстрелил. Фантасмагория и обыденность, связанные воедино, сделали свое дело.

Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»
Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»

С «Подбросами» все по-другому. В их центре очень странный герой – сильный и хрупкий одновременно. Его болезнь (Денис не чувствует боли) тоже легко принять за фантастическое допущение, но, на самом деле, такое заболевание существует, и имя ему – анальгезия. То есть, по большому счету, фэнтезийного в «Подбросах» нет ничего. Тем не менее, первые минут десять фильм умело маскируется под антиутопию – к такому восприятию подталкивает и стилистическое решение, и наличие в кадре бэби-боксов, которых в России, как вы понимаете, нет. Потом, правда, выясняется, что действие происходит все-таки у нас и в наше время. И тогда сразу возникают вопросы.

Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»
Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»

«Подбросы» – это своего рода инвектива против коррумпированности судов и вседозволенности «охранки» (в данном случае речь идет о работниках ДПС). Но Иван Твердовский палку явно перегибает: я не верю происходящему, когда «мент» орет в мегафон на всю улицу, что пора делить бабки, не верю, когда десяток судебных дел «обслуживаются» с помощью одного и того же потерпевшего, который попадает под машины с регулярностью раз в неделю… Другими словами, баланс между выдуманным и реальным в «Подбросах» не просто нарушен – он и критики-то не выдерживает. Ведь не случайно журналисты «путаются в показаниях», когда пытаются определить жанр фильма: его называют то притчей, то комиксом, то антиутопией, то «карикатурой на действительность»… Потому что слишком утрированным получилось высказывание, слишком пережатым – не понимаешь, как воспринимать.

Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»
Кадр из фильма Ивана И.Твердовского «Подбросы»

При этом никто не спорит, что «Подбросы» – клубок «жирных» метафор, который, впрочем, распутывается весьма легко. Детский дом – детство; выход за порог – взросление; мальчик, который корчится на кафельном полу в туалете – визуализация боли, которую испытывает подросток, сталкиваясь с миром взрослых. (Ну а слова «Терпи, терпи» вообще слоган фильма) Однако, если приглядеться, ничего более глубокого за этим слоем метафор нет. Зато есть другое: от фильма остается привкус какой-то подростковой обиды (или, простите, подросткового инфантилизма). То есть такую историю вполне мог бы придумать подросток, который уверен, что все взрослые вокруг – бяки, и его, маленького, обижают, поэтому нужно срочно забиться в угол и реветь-реветь-реветь – да так, чтобы стены дрожали… Кстати, такой «подростковый подход» очень многое объясняет: становится понятной и искаженная картина мира (ведь нам всё показали через призму полудетского восприятия, где все взрослые – злые и страшные), и преувеличенная любовь мамы (такая горячая, что до инцеста – полшага), и желание спрятаться назад в норку (вернуться в детство, сиречь, в детский дом). Впрочем, такое толкование было бы слишком примитивно, разве не так?

Вера Алёнушкина

Алёнушкина Вера
Алёнушкина Вера
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