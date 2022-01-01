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Венсан Перес

Vincent Perez
Венсан Перес
Венсан Перес Vincent Perez
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Дата рождения
10 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Венсан Перес

Родился 10 июня 1964 года. Лозанна, Швейцария.

Фильмография Венсан Перес
Аэронавты
Аэронавты
приключения, биография 2019, Великобритания
7.0
Дамы в чёрном
Дамы в чёрном
комедия, драма 2018, Австралия
6.0
Любовь и страсть. Далида
Любовь и страсть. Далида
мелодрама, биография 2017, Франция
6.0
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях
триллер, драма 2017, Канада / Бельгия
5.0
Одни в Берлине
Одни в Берлине
драма 2016, Великобритания / Франция / Германия
6.0
Кухня в Париже
Кухня в Париже
комедия 2014, Россия
7.0
(Не)жданный принц
(Не)жданный принц
мелодрама, комедия 2013, Франция
6.0
Мой первый раз
Мой первый раз
драма 2012, Франция
6.0
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