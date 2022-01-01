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Нильс Ареструп
Нильс Ареструп
Niels Arestrup
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Нильс Ареструп
Niels Arestrup
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Дата рождения
8 февраля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Нильс Ареструп
Родился 8 февраля 1949 года. Монтрёй, Франция.
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Фильмография Нильс Ареструп
Братья Систерс
вестерн, комедия
2018, Франция / Испания / США / Румыния
5.0
До свидания там, наверху
комедия, приключения, драма
2017, Франция
6.0
Возвращение в Монток
драма
2017, Германия
5.0
Лазурный берег
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Набережная Орсе
комедия
2013, Франция
6.0
После любви
драма
2012, Франция / Швейцария / Бельгия / Люксембург
6.0
Скафандр и бабочка
биография, драма
2007, Франция / США
7.0
Мое сердце биться перестало
драма
2005, Франция
6.0
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