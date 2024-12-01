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Нильс Ареструп
Niels Arestrup
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Персоны
Нильс Ареструп
Нильс Ареструп
Niels Arestrup
Дата рождения
8 февраля 1949
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
1 декабря 2024
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Монтрёй, Франция
Место смерти
Виль-д’Аврэ, Франция
Место захоронения
Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Нильс Ареструп
Родился 8 февраля 1949 года. Монтрёй, Франция.
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