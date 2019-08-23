«UglyDolls. Куклы с характером»: Рецензия Киноафиши

UglyDolls – знаменитый мировой бренд плюшевых игрушек. Их концепция построена вокруг свежего понимания слова «ugly» (буквальный перевод «уродливый») как «уникальный»/«самобытный». Все герои серии имеют узнаваемый стиль, не попадая под любые визуальные стандарты, превращая тем самым собственные истории в личные для многих детей. Уже в начале проекта создатели не планировали ограничиваться игрушками и хотели рассказывать о приключениях в книгах, продолжая мечтать о новых горизонтах. После успеха «LEGO фильма» и «Angry Birds», использующих мультфильмы как рекламу своих продуктов, многое стало возможно, и появление кукол на большом экране оказалось делом времени.

Город Агливилль прекрасное и светлое место. Жители радуются каждому дню, не обращая внимания на свою странную внешность. Розовая кукла Моксси одна из таких. Она живет необычной мечтой и надеется найти своего человека, которого сможет сделать счастливым. Весь город считает это наивной легендой. Людей видел лишь мэр города Окс, предостерегающий жителей от поиска подобных встреч. Это не останавливает Моксси на выбранном пути. Объединившись с друзьями, она покидает город и обнаруживает странное место - «институт совершенства», во главе которого стоит красавчик Луи. Знакомясь с новым местом, герои постепенно узнают страшную тайну своего происхождения и пытаются найти собственное место в этом жестоком мире.

Несмотря на верность собственной концепции, которая получила буквальное воплощение, и примеры других мультфильмов «UglyDolls. Куклы с характером» не сможет пополнить список удачных экранизаций. Проблем здесь слишком много, а большинство из них критичны для жанра. Первой из таких стала посредственная анимация. Персонажам недостает плавности в действиях, окружающему миру проработанности и деталей, локации состоят из серого безликого фона, а движения героев часто повторяются. Многое здесь выполнено неряшливо, давая понять, что даже известные авторы (режиссер Келли Эсбёри делал второго «Шрека», а одним из продюсеров выступает Роберт Родригес) не способны сгладить неопытность. Для студии STX Entertainment приключения кукл стали первым мультипликационным опытом. Выделяется лишь дизайн Агливилля, который радует своими планами, созданными из цветной ткани и мусорных коробк, но насладиться ими не получится. Сам город редко появляется на экране.

UglyDolls

Следующей ошибкой стало смысловое наполнение. На словах борьба с предрассудками звучит отлично, но на практике ей не удается найти убедительную форму. Некоторые ситуации кажутся излишне искусственными, как например очки, которые прячет одна из героинь. Без них она врезается во все окружающие стены и кусты, превращаясь в угрозу, но все равно продолжает скрывать свой «страшный дефект» от окружающих. Клеймить в «институте совершенства» готовы за любую мелочь - будь то веснушка или плохо подстриженная челка, а что уж говорить о куклах из Агливилля. Вот только логичного обоснования подобному поведению так и не появляется. Этот идеальный мир манекенов легко ассоциируется с фашисткой Германией. Здесь также проповедают ложные идеалы, не прощают любую инаковость и предпочитают сжигать «не таких» в печах. Сама форма истории о шейминге, борьбе со страхами и осознания уникальности вряд ли станет понятна и близка детской аудитории, желающей получить заветные мягкие игрушки. Для них все сведется до простых понятий «красивый=злой» и «нестандартный=добрый», что буквально обнуляет любые усилия авторов, рождая новые предрассудки. На фоне этого остальные проблемы выглядят мелочью.

Юмор здесь примитивный, хоть и лишен сортирных шуток, а наблюдать за банальным сюжетом скучно, особенно после мультфильмов Pixar. Рядом и странности в локализации, оставившей оригинальные имена без изменений. Разобрать на слух и запомнить персонажа Вейджхэда или Вейдж будет тяжело даже взрослым. Тех самых «характеров», добавленных в русском названии, разглядеть не получится. Ассоциировать себя с персонажами тяжело, ведь понятные черты достались лишь главным антагонистам Моксси и Луи. Остальные герои – набор примитивных клише, которым так и не удается сформировать узнаваемое лицо. Все это венчают приторные песни о самом главном, напоминающие о «LEGO Фильме». Но если в последнем была видна ирония, то в «UglyDolls» подобное исполняется со всей серьезностью и ужасающе невыразительной постановкой. Часто персонажи просто перемещаются в темной пустоте, пытаясь взять максимально высокую ноту, распевая о косметике и трендовой одежде.

Слабый старт мультфильма в США кажется закономерным итогом. Попытку занять прибыльную нишу семейного развлечения новым подразделением «family and animation» студии STX Entertainment можно смело назвать неудачной. На этом анимационная жизнь игрушек еще не заканчивается. Дальше кукол «UglyDolls» ждет мультсериал для онлайн-сервиса Hulu. Возможно, формат коротких эпизодов с более простым сюжетом сможет оказаться вполне удачным, а пока очередная дорогая реклама, посетившая большие экраны, вряд ли окупит свои затраты. С трудом верится, что после всех экранных приключений ребенок будет умолять родителей купить ему заветную игрушку. Тем более кинотеатры все еще переполнены детским контентом, и поиск сеанса в кино не выглядит столь сложной задачей.

Константин Киценюк